Ya se puede viajar sin VISA a Estados Unidos, ¿quiénes pueden y cuáles son los requisitos?

Ya no es necesario contar con la visa para poder visitar a Estados Unidos, ya que el Departamento de Seguridad Nacional de aquel país dio a conocer un programa que hace que quede exento el trámite de este documento para las personas que viajen a la nación.

Para poder ingresar a Estados Unidos es necesario realizar el trámite para contar con la visa, documento que permite a los visitantes poder permanecer dentro del territorio estadounidense, por lo cual hay distintos tipos de visa de acuerdo con la razón de los interesados por ir a la Unión Americana.

Pero a través del Programa de Exención de Visa, las personas que visiten Estados Unidos como turistas podrán realizarlo sin la necesidad de contar con el documento oficial que hay que presentar junto con el pasaporte si es es un visitante extranjero.

De manera que gracias al programa federal del Departamento de Seguridad Nacional, ahora los viajeros podrán permanecer en Estados Unidos por un periodo máximo de 90 días; sin embargo, solo aplica para algunos países mientras cumplan con una serie de requisitos.

Viajar sin visa a EU solo aplica para 42 países. Foto: US Department of State

¿Quiénes pueden viajar sin visa a Estados Unidos?

El Programa de Exención de Visa (VWP, por sus siglas en inglés) aplica para los ciudadanos de 42 países, los cuales además deben cumplir con una serie de requisitos que consisten entre otras cosas el Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA, sigla en inglés).

Autorización ESTA: Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes. Este documento tiene un costo aproximado de 21 dólares.

Pasaporte electrónico válido.

Boleto de regreso: Hay que mostrar un pasaje con fecha de salida dentro de los 90 días posteriores a al haber llegado a Estados Unidos.

No obstante, aún cuando se hayan cumplido con los requisitos, no garantiza que los interesados puedan acceder al Programa de Exención de Visa, ya que la decisión recae en los oficiales de migración. En el caso de México, no es parte de los 42 países que pueden tener acceso al permiso de ingreso sin visa en Estados Unidos.

Sigue leyendo:

Temblor hoy en México: Sismo de magnitud 4.8 sacude playas de Guerrero

Hallan sin vida a Fabiola en una carretera, había ido a una posada de su trabajo