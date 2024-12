SAT manda ultimátum a contribuyentes; esta es la fecha límite para evitar multa de 11,000 pesos

Si estás registrado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como persona física o moral, presta atención a esta información para que no tengas que pagar una multa de hasta 11,000 pesos. Y es que la autoridad ha señalado que es indispensable que las y los contribuyentes cumplan con un requisito durante los próximos días. Te decimos de cuál se trata.

Recordemos que el SAT hace referencia a un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que básicamente tiene la obligación de hacer valer la legislación fiscal y aduanera al interior de la República Mexicana. ¿Con qué objetivo?

De acuerdo con la información compartida por la página oficial de la institución, entre otras cosas, lo que busca el SAT es hacer que tanto las personas físicas como morales contribuyan al gasto público de forma equitativa. En este sentido, tiene funciones como las siguientes:

dar de alta a personas físicas y empresas

hacer la inscripión al Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

tramitar la e.firma

atender las solicitudes de los contribuyentes

hacer declaraciones y pagos de impuestos

¿Por qué los contribuyentes podrían pagar una multa de hasta 11, 000 pesos al SAT?

Las multas pueden ir desde los 3,000 y hasta los 11,000 pesos. Créditos: Especial.

La razón por la que algunas personas físicas y morales que estén inscritas en el RFC pueden ser acreedoras a una considerable multa ante el SAT, es nada más y nada menos el que no tengan habilitado o actualizado el llamado "Buzón Tributario", es decir, un canal que existe para establecer la comunicación entre la institución y los contribuyentes.

Según la información compartida por el mismo Servicio de Administración Tributaria, quienen no cuenten con este requisito podrían correr el riesgo de tener que pagar una sanción económica de entre los 3,850 y hasta los 11, 540 pesos. Así que mejor corre a activarlo.

"De acuerdo con el artículo 86-C y 86-D del Código Fiscal de la Federación, la infracción en materia de no habilitación del Buzón Tributario, no registro o no actualización de los medios de contacto, se impondrá una multa de $3,850.00 a $11,540.00", se lee en la página del SAT.

¿Cuál es la fecha límite para que los contribuyentes no le paguen al SAT 11,000 pesos?

La fecha límite es el próximo 31 de diciembre. Créditos: Cuartoscuro (archivo).

Es importante partir de que todos los contribuyentes tienen la obligación de activar su Buzón Tributario, ya que está medida únicamente no aplica para las personas físicas sin obligaciones fiscales, personas morales con situación fiscal suspendida o quienes ya cancelaron su actividad ante el SAT.

En caso de que no cumplas con ninguna de las excepciones antes mencionadas, no olvides que la fecha límite para activar este requisito y así evitar multas que superen hasta los 11,000 pesos, es el próximo 31 de diciembre de 2024. ¡Que no se te pase para que inicies con todo el 2025!

