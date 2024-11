Esto es lo que debes ahorrar hoy en Cetes para juntar 3 mil pesos para la cena romántica del 14 de febrero

Millones de trabajadores mexicanos están comenzando a recibir el pago de su aguinaldo de cara a las fiestas decembrinas, donde ocuparán gran parte de este dinero en las celebraciones navideñas y de año nuevo.

Este fenómeno es tan común que desde hace año se ha popularizado el concepto de “la cuesta de enero” que hace referencia a la falta de liquidez que queda tras hacer frente a los gastos de la temporada, una situación que puede afectar las primeras celebraciones del año, como es el 14 de febrero, cuando se celebra el Día del Amor.

La celebración del 14 de febrero es una oportunidad para expresar el amor y aprecio hacia nuestros seres queridos, ya sea pareja, familiares o amigos. Celebrar juntos puede generar momentos inolvidables y fortalecer el lazo emocional, por lo que son comunes las cenas de festejo.

Por eso, si deseas contar con suficiente liquidez para afrontar el gasto de una romántica cena en esa fecha, aquí te daremos el tip de cuánto dinero debes de invertir en Cetes ahora, para poder contar con 3 mil pesos libres en la fecha de la celebración.

¿Qué son los Cetes y por qué invertir en ellos es una buena opción?

Los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) son instrumentos de deuda emitidos por el gobierno mexicano para financiar sus operaciones. Son como pagarés que el gobierno entrega a cambio de un préstamo, y a su vencimiento, te devuelve tu dinero más los intereses ganados.

Los Cetes son una inversión de bajo riesgo, debido a que son emitidos por el gobierno. Aunque los rendimientos no son tan altos como en otras inversiones, suelen ser competitivos y estables, además de que es una herramienta de fácil acceso en la que no necesitas grandes cantidades para acceder.

Los Cetes tienen diferentes plazos de vencimiento, desde unos pocos días hasta varios años, por lo que es posible que inviertas ahora y cuentes con el dinero en febrero, para poder pagar dicha celebración.

¿Cuánto debes ahorrar en Cetes para tener 3,000 pesos en febrero?

Para conocer cuánto necesitas invertir para contar con 3,000 pesos en el mes de febrero, puedes acceder a la calculadora disponible en el sitio Cetesdirecto, en donde podrás comparar cómo crecerían tus recursos a un mes, tres meses, seis meses o un año.

Realizamos un ejercicio en el que marcamos un plazo de tres meses, para contar con los recursos en el mes de febrero. Si en este momento ahorras un total de 2,930 pesos, para el mes de febrero contarás con $3,001.15 pesos, lo que te permitirá costear esta fecha especial.

Aunque el rendimiento puede parecer no tan atractivo, recuerda que se trata de un ahorro a sólo tres meses que genera un rendimiento de 2.38 por ciento, así que no está nada mal. Además, ingresar tu dinero a una cartera de Cetes te permitirá evitar la tentación de gastarlo y podrás ahorrar con total certeza de que tu dinero no perderá su valor.

¿Qué debes considerar antes de invertir en Cetes?

Tasa de interés: Compara las tasas de interés de diferentes plazos para elegir la que más te convenga.

Impuestos: Los rendimientos de los CETES están sujetos a impuestos.

Riesgo: Aunque es bajo, siempre existe un riesgo de que las tasas de interés disminuyan.

¡De este modo podrás llevar a cabo el ahorro para la cena del 14 de febrero! Recuerda que celebrar el amor y la amistad no tiene por qué ser sinónimo de gastar una fortuna. Lo más importante es disfrutar de la compañía de tus seres queridos. El amor no se mide en dinero, sino en los momentos compartidos.

