Demandan a la CNBV por pérdida de 900 millones de dólares en caso Famsa

Son 181 inversionistas quienes presentaron una denuncia a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por una indemnización de 840 millones de pesos, al asegurar que sus operaciones negligentes causaron importantes daños patrimoniales por el caso de Banca Ahorro Famsa.

“De haber ejercido oportunamente sus deberes de supervisión, vigilancia y protección al público contratante, la CNBV no hubiera generado un daño patrimonial de más de 900 millones de pesos”, sostuvo el abogado representante del grup, Enrique Ostos.

La demanda se llevó a cabo a través de la Responsabilidad Matrimonial del Estado, al afirmar que la Comisión no informó sobre la situación financiera de Famsa 9 meses antes del 30 de junio 2020, lo que derivó en la pérdida millonaria para las decenas de inversionistas.

Enrique Ostos explicó que Grupo Famsa se encuentra en un concurso mercantil, por lo que aún no ha sido declarada en quiebra. Anteriormente, el grupo de inversionistas demandó a la banca ante la FGR por presuntamente la revocación del permiso como para operar como banca múltiple.

La última tienda de Famsa en México cerró en marzo de 2023

La denuncia detalla que los ejecutivos del banco supuestamente alteraron sus estados financieros para simular que Famsa contaba con el capital necesario para hacerse cargo de sus obligaciones financieras. No obstante, mencionó que la FGR no ha logrado los avances necesarios, aunado a que no han llamado a declarar a los miembros del Consejo de Administración.

“No se ha integrado la carpeta de investigación, primero vino la pandemia y después los cambios de sede de la FGR, de Insurgentes a Santa Fe; y no exagero, mínimo, van 7 Ministerios Públicos encargados de la investigación, e incluso cambiaron al jefe de la Unidad Investigadora”, aseguró.

¿Qué sucedió con Banca Ahorro Famsa?

En marzo de 2023 Grupo Famsa cerró su última en tienda en México, lo que concluyó una larga crisis financiera, luego de sufrir afectaciones por la pandemia del coronavirus e importantes deudas que arrastró durante cuatro años. La empresa de muebles inició con sus complicaciones por el incumplimiento en el pago de sus bonos desde junio de 2020. Menos de un mes después, presentó una solicitud para declararse en bancarrota y reestructurar sus deudas.

Contactos para solventar créditos con Famsa

Dicha solicitud aseguraba que la deuda de Grupo Famsa rodeaba entre los mil y 10 mil millones de dólares, en respuesta a los aproximadamente 200 y 999 acreedores, de acuerdo con los documentos recuperados por Expansión.

Sin embargo, las autoridades revocaron la solicitud para acogerse al Capítulo 11 del Código de Bancarrota de Estados Unidos, por lo que la reestructuración de las deudas no logró concluirse. Para julio de 2020, Grupo Famsa retiró su solicitud.

¿Quiénes eran los principales acreedores de Famsa?

Bancomext

Motoroad

LG Electronics

Pachtel Retail

Impco

Colchones Wendy

Grupo Financiero Monex

Multiva

Radio Móvil Dipsa

Banco del Bajío

Cardif México

Competition Team Technology

Koblenz Electrica

