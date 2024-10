Sam’s Club este es el servicio gratuito para los clientes que no todos conocen

Pese a las crecientes posibilidades del comercio electrónico, en México muchas personas siguen optando por las transacciones en efectivo. Esta preferencia puede atribuirse a varios factores, como la falta de acceso a servicios bancarios, la desconfianza en las plataformas digitales y la costumbre de manejar dinero en efectivo.

Pagos en efectivo. Fuente: Archivo

Además, muchas comunidades en el país todavía dependen de esta forma de pago para sus compras cotidianas, especialmente en mercados locales y pequeños comercios, donde el uso de tarjetas y aplicaciones móviles no es tan común. En este contexto, hay algunas empresas como Sam’s Club que ofrecen el servicio de cambiar monedas por billetes.

Cambio de monedas por billetes. Fuente: Archivo

CAMBIO DE MONEDAS EN SAM’S CLUB

Algunas empresas han identificado una oportunidad para ofrecer el servicio de cambiar monedas por billetes, facilitando así el manejo del efectivo. Estos servicios son especialmente útiles para quienes acumulan monedas de uso diario y prefieren no cargarlas o no tienen un lugar cercano para cambiarlas. Al ofrecer esta opción, las empresas no solo ayudan a los consumidores a deshacerse de su cambio, sino que también fomentan el uso del efectivo en un entorno donde las transacciones digitales están en aumento. Este tipo de servicios se ha vuelto cada vez más popular, ya que brindan comodidad y una solución práctica para quienes aún prefieren el efectivo en su vida diaria.

Leyenda

Una de las empresas en México que realizan este servicio es Sam’s Club. En este sentido, esta empresa anunció a su clientes: "Si tienes mucha monedas y no sabes qué hacer con ellas, las puedes llevar a la tienda de tu preferencia y te las cambiarán por billetes, sin importar la denominación de las monedas”.

SIGUE LEYENDO:

Toma asiento antes de saber los beneficios de tener membresía de Sams Club

Las membresías de plástico no van más: este es el nuevo método de compra de los clientes de Sam’s Club