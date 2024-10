Costco: exhiben a señoras que acaparan la fuente de sodas para llenar una hielera

A través de TikTok se difundió un video en el que se aprecia el momento exacto en el que un par de señoras acaparan la fuente de sodas de Costco para llenar una hielera con refresco, por lo que, como era de esperarse, las imágenes abrieron un intenso debate en el que participaron cientos de internautas, por lo que en esta nota te contamos todo acerca de esta grabación que se hizo viral en plataformas digitales.

El video en cuestión fue difundido a través de TikTok por la usuaria identificada como Ana Félix, quien señaló que captó esta inusual escena en la sucursal de Costco ubicada en número 3100 del Boulevard Adolfo López Mateos de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, además, es necesario precisar que su post tuvo la intención de abrir el debate en torno al comportamiento de estas señoras y para ello ofreció un poco de contexto.

“Las señoras aquí hicieron un pedido de 110 hot dogs y había espera de hasta 1 hora para las demás personas para los hot dogs, pero si pedías en la maquinita obviamente no decía nada y hasta que te desesperabas e ibas a preguntar qué onda te decían que estaban trabajando en un pedido grande de hot dogs y que iba a tardar en salir el tuyo. Se entiende que Costco es una tienda de mayoreo, cierto… mas como en los pasteles que limitan la cantidad por persona, no sé si a lo mejor, en la fuente de comida debería ser igual, porque de verdad que esperar tanto tiempo para un hot dog no vale la penas. ¿Ustedes qué opinan? También, no sé qué me dio verlas así llenando su botesote de Pepsi, digo, sí, el doggo incluye bebida, pero pues se ve como raro, no lo sé Rick”, fue el texto que escribió la usuaria.

El video de estas mujeres llenando una hielera con refresco de Costco se hizo viral en plataformas digitales. Foto: TikTok: annnafelix

Tal y como lo esperaba Anna Félix, su post tuvo una gran repercusión en TikTok, prueba de ello es que, hasta el corte de esta redacción ya acumula cerca de 700 mil reproducciones, además, la caja de comentarios se llenó con cientos de comentarios en el que se dividieron las opiniones de los internautas pues, por un lado, un sector aseguró que las mujeres estaban en su derecho de tomar los 110 refrescos que les correspondían por su compra, mientras que otro sector señaló que consideraba una falta de respecto acaparar de tal forma la fuente de sodas.

Costco no se ha pronunciado en torno a este video. Foto: TikTok: annnafelix

Por otra parte, algunos otros internautas aseguraron que las mujeres que aparecen en el video pertenecen a una organización que regala comida a personas en situación vulnerable, por lo que hacen este tipo de acciones de forma recurrente, por lo que pidieron un poco más de empatía ante la situación, no obstante, se desconoce la veracidad de esta información y por ahora la reconocida cadena de supermercados no ha emitido ninguna postura en torno a esta situación ocurrida en una de sus sucursales, por lo que se espera que sea en los próximos días cuando emitan un comunicado.

