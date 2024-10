Costco: ¿cómo y dónde se puede canjear la recompensa de las membresías ejecutivas?

Durante las últimas horas el nombre de Costco ha encabezado las principales listas de tendencias en plataformas digitales y esto se debe a que uno de sus socios se hizo viral al compartir en redes sociales la sorpresa que se llevó al reclamar su recompensa anual del 2% que le ofrece como beneficio su membresía ejecutiva pues resulta que con dicho saldo acumulado prácticamente pudo cubrir el pago de sus últimas compras, por ello en esta nota te diremos todo sobre esta historia, así como dónde y cómo se puede hacer efectivo el uso de la referida recompensa.

Fue a través de X donde el usuario identificado como “RobertoTJ” compartió una fotografía del ticket de compra que recibió en su última visita a Costco y en ella se podía apreciar que el monto total era de 3 mil 595.66 pesos, sin embargo, hizo efectiva su recompensa ejecutiva del 2%, la cual, ascendía a 2 mil 462.78 pesos, lo que significa que en esta ocasión, solo tuvo que poner de su bolsillo la diferencia, lo cual, no rebasó ni los cien pesos, por lo que el usuario no negó que se sintió más que emocionado por este incentivo a su economía.

“Hace rato fui a Costco a surtir cosas para el negocio, y me pregunta el cajero que si quiero usar mis puntos y le dije que sí, la cuenta como de 2 mil 500 y los puntos cubrieron prácticamente todo, casi se me sale una lagrimita y quería abrazar al cajero”, escribió el referido usuario, cuya publicación se hizo viral, además, decenas de usuarios que también son socios de Costco se mostraron sorprendidos pues muchos no sabían que contaban con este beneficio y otros más se cuestionaron cómo es que podrían reclamar su recompensa, por ello a continuación te decimos todo lo que se sabe.

¿Cómo y dónde se puede canjear la recompensa de las membresías ejecutivas de Costco?

La recompensa del 2% que ofrece Costco es un beneficio que solo está disponible para las membresías Dorada Ejecutiva y Negocio Ejecutiva y esta cantidad se abona en el plástico del titular de forma anual, es decir, para usarla se debe realizar la renovación de la membresía, cuyo monto (mil 200 pesos) se puede cubrir precisamente con la recompensa, además, se especifica que la recompensa anual máxima es de 10 mil pesos.

La recompensa del 2% de Costco solo aplica en sus membresías Ejecutivas. Foto: FB: CostcoMex

Es importante señalar que, el monto de la recompensa se aumenta con cada compra realizada en todos los departamentos y servicios de Costco, además, se especifica que para hacer válida la recompensa es necesario acudir a sucursal y aplica en cualquier modo de pago, asimismo, se precisa que la vigencia de esta recompensa será de un año a partir de que se haya abonado en la tarjeta del titular, si pasado dicho lapso no es utilizada, ya no podrá ser reclamada.

Para obtener más información en torno a los beneficios que ofrecen las membresías de Costco te recomendamos visitar el portal oficial de la reconocida cadena de supermercados o acudir directamente al área de atención a clientes de tu sucursal más cercana.

