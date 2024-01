Pago de Predial 2024 ¿cuál es la fecha límite para acceder a los descuentos?

Desde que inició el 2024, las autoridades de la Ciudad de México invitaron a los habitantes de la capital a cumplir con el pago de los impuestos al agua y al predial. Para exhortar a los capitalinos a cubrir sus deudas, la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX anunció que tendrá atractivos descuentos para las y los ciudadanos que cumplan con su obligación en tiempo y forma, principalmente para aquellos que lo hagan durante el primer mes del año.

Actualmente, el mes de enero está por terminar y al despedirlo también se estarán alejando los jugosos descuentos de la Secretaría de Administración y Finanzas para el pago de impuestos, tales como el predial. De acuerdo con la dependencia, quedan tan solo unos días para que las personas accedan al descuento de hasta el 8 por ciento en el pago de su predial y ahorren unos cuantos pesos.

¿Cuándo se terminan los descuentos en el pago del predial?

La Secretaría de Administración y Finanzas dio a conocer que habrá descuentos en el pago del predial para aquellas personas que cubran su deuda durante los primeros tres meses del año. No obstante, el mayor descuento solo estará vigente durante el mes de enero, posteriormente los descuentos irán siendo menores. Por lo que la mejor oportunidad para ahorrar es pagando el impuesto antes del 1 de febrero, teniendo como fecha límite el próximo 31 de enero de 2024.

Quienes paguen el predial antes de que termine el 31 de enero tendrán un descuento del 8 por ciento; mientras que las personas que paguen el impuesto durante el mes de febrero tendrán un descuento del 6 por ciento; finalmente, quienes paguen en marzo accederán a un descuento del 4 por ciento en el pago anual.

¿Qué pasa si no se paga el predial 2024?

En caso de que las personas no paguen el impuesto durante los primeros tres meses del año, no tendrán derecho a ningún descuento y las autoridades estarán facultadas para multar a los deudores. Las y los capitalinos que no cumplan con la obligación se harán acreedores a una multa y recargos por cada pago vencido.

Cabe mencionar que si los propietarios de un inmueble no pagan el predial por varios años, las autoridades tienen derecho a embargar la propiedad, esto por la falta de cumplimiento de la obligación. Si una propiedad es embargada, las autoridades determinarán su valor real y pueden rematarla para que el gobierno recupere los recursos perdidos.