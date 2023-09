Luis Niño de Rivera: conectividad, el pendiente para expansión de servicios financieros

Nuevo Vallarta, Nayarit. La cobertura en telecomunicaciones es el gran pendiente para una completa expansión de los servicios y productos financieros, consideró Luis Niño de Rivera, presidente del Consejo de Banco Azteca. Refirió que para avanzar en la inclusión financiera, que contemple a todos los actores, como son las entidades financieras y usuarios, se deben construir ecosistemas completos.

Estos ecosistemas tienen muchos componentes, como la tecnología para hacer pagos, operatividad dentro de las instituciones, la de servicios frente al cliente, los dispositivos y finalmente las telecomunicaciones.

“Desgraciadamente todavía hay una carencia de telecomunicaciones en el país”, ya que aún existen muchas zonas en el país mal conectadas o carentes de estas, manifestó el directivo en el marco de su participación en la 8va Convención de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amsofipo).

“Es una tarea que quedó pendiente en este gobierno, que discutimos mucho al principio con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y él está muy consciente, pero sabe que es muy difícil hacerlo”, manifestó.

Entonces, dijo, se necesitan acuerdos entre la iniciativa privada y el sector público de cómo resolverlo. Otro de los pendientes es la definición de uno instrumentos de identificación, de tal manera que no sea considerada la credencial del Instituto Nacional Electoral, mejor conocida como INE, el único documento de identificación oficial, ya que esa no es su finalidad.

Comentó que el proyecto de integrar una base de biométricos hasta el momento no se ha logrado concretar ya que reconoció que es un proceso complicado.

“Mientras no tengamos un sistema de identidad digital unificado nacional, esto no se va a componer. El robo de identidad nos destruye. Tenemos una gran desgracia en México en cuanto a la identidad, no tenemos un documento oficial de identidad que otros países tiene”, apuntó.

Cuestionó que se use en el país una tarjeta que está diseñada para ir a votar derivado a que es el INE el que más tarjetas reparte y pese a que tiene todas la huellas y rostros, por lo que la banca tiene que suscribirse a este como proveedor, lo que no ha sido tan viable.