Buró de crédito: así puedes salir y limpiar tu historial crediticio sin pagar tu deuda

Adquirir una tarjeta de crédito o un plan de telefonía celular requiere no solo mesura, cuidado y responsabilidad, también mucha disciplina y constancia para cumplir con los pagos y responsabilidades adquiridas, de no hacerlo así, o al incumplir los plazos, los consumidores se verán en diversas situaciones que terminarían por llevarlos al Buró de Crédito, que no es otra cosa que una empresa privada, que forma parte de las Sociedades de Información Crediticia (SIC), y que tiene como objetivo llevar el registro del historial crediticio de personas físicas y morales.

En México existen tres SIC en el país, mismas que a su vez son reguladas y vigiladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y cuya función es proporcionar información a las prestadoras de crédito para que con estos datos puedan calificar el nivel de riesgo de una persona al otorgar un préstamo. Mientras que aquellos que no cuentan con un buen historial son clasificados de acuerdo a estos criterios y archivados en lo que conocemos como Buró de Crédito.

¿Es posible limpiar tu historial crediticio sin pagar tu deuda?

El Buró de Crédito es una empresa privada, que forma parte de las Sociedades de Información Crediticia. FOTO: Cuartoscuro

Una vez que una persona llega a estar en esta situación tendrá que saldar sus deudas pendientes para poder en un futuro acceder a nuevas oportunidades crediticias. Sin embargo, en redes sociales muchos internautas se preguntaron esta semana si es posible salir del Buró de Crédito y limpiar su historial crediticio sin pagar su deuda, esto debido a que muchas personas buscan una manera más rápida y barata de mejorar o limpiar su historial.

Si bien la respuesta a esta interrogante es sí, es eso posible, la situación no es tan sencilla. En este punto cabe hacer énfasis en la importancia de siempre mantener los compromisos financieros adquiridos, llevar una correcta administración de los gastos personales, así como planificar y organizar todo lo relacionado con el dinero. Ya que de esta manera se evitarán problemas futuros y caer en impagos que alteren la calificación de un historial de crédito.

¿Cómo mejorar su situación en el Buró de Crédito?

Estar en el Buró sí depende del manejo de los pagos personales adquiridos. FOTO: Cuartoscuro

Cabe destacar que estar en Buró de Crédito no es como lo pintan, es decir, "no es malo" o "bueno", pero sí depende del manejo que un apersona lleve de los pagos personales adquiridos, mismos que se deben realizar de manera puntual, para no tener ningún inconveniente en este tema. Si es así, este registro ayudará al consumidor a adquirir futuros créditos (para un automóvil, una casa u otro bien o servicio) ya que las empresas prestadoras no verán riesgo alguno para realizar el procedimiento.

No obstante, si el historial no es satisfactorio y, por el contrario, el consumidor destaca por su tardanza para cubrir sus adeudos, o en su caso, por sus impagos, este registro quedará marcando su historial y de lo que no hay duda alguna es que poseer un mal historial crediticio puede influir en la decisión de las empresas para otorgarte un crédito. Por ello, muchos que ya se encuentran en el Buró de Crédito se cuestionan con regularidad su pueden salir sin pagar su deuda o si es posible que los registros negativos se cancelen aunque no hayas pagado.

¿Cuándo se borran las deudas en el historial del buró de crédito ?

Aquellos que no cuentan con un buen historial crediticio son clasificados en el Buró de Crédito. FOTO: Pixabay

Los consumidores no deben pasar por alto un hecho, que el dejar de pagar una deuda siempre dejará una mancha en el Buró de Crédito. SI bien es cierto que por ley, después de cierto tiempo se borran las deudas en el historial crediticio, esto no garantiza que los bancos vuelvan a realizar de nueva cuenta un préstamo.

La Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia establece que las deudas pueden llegar a desaparecer del historial dependiendo del monto del adeudo. Por ello, para realizar el cálculo se toma en consideración las Unidades de Inversión (UDIS), las cuales son unidades de medida basadas en la inflación y que han sido creadas con el objetivo de proteger los créditos, en particular los hipotecarios. Por lo que si se desea que el mal historial por una deuda en una SIC pueda ser eliminado será necesario que pase cierto tiempo, de acuerdo con el monto, tal como se explica enseguida:

Para que el mal historial por una deuda en una SIC pueda ser eliminado será necesario que pase cierto tiempo. FOTO: Cuartoscuro