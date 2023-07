Aprende a empoderar tu economía y rompe la brecha económica de género

La educación financiera es un tema que se ha posicionado entre los más populares durante los últimos años, esto debido a que en generaciones recientes se ha mostrado una mala administración del dinero. Es bastante común escuchar que los millennials ya no pueden comprar una casa, o que llegar al fin de quincena con algo de dinero es todo un logro ¿Cuándo fue que llegamos a ese punto?

Es verdad que la economía ha cambiado y factores como la inflación influyen bastante, pero el hecho de no contar con una educación financiera como ciudadanos es una de las principales causas, pues según datos que nos han mostrado las fintech, solo el 22% de la población mexicana cuenta con conocimientos sobre administración y finanzas personales y aunado a eso se encuentra la brecha salarial la cual es de aproximadamente 14% según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Si seguimos delimitando estas cifras, nos encontramos con que 7 de cada 10 mujeres no cuentan con educación financiera, lo cual abre el panorama para notar que en temas de economía las mujeres se encuentran en una situación de desventaja y desigualdad; pero eso no significa que las cosas no puedan cambiar.

Lidh, una plataforma que empodera a las mujeres a través de sus finanzas

Lidh es una plataforma de educación financiera que se dio cuenta de la problemática económica que enfrentaban varias mujeres, por lo que decidieron crear este espacio de mujeres para mujeres y de esta forma pudieran tener un control y mejor manejo de sus finanzas.

En su plataforma podemos encontrar diversos cursos completamente gratuitos en donde te enseñarán cómo realizar un presupuesto, aprender a identificar cuándo es un buen momento para independizarte, además de brindarte excelentes tips con los que podrás olvidarte del estrés financiero.

“Muchas mujeres no pueden acceder al mercado laboral, solamente 4 de 10 pueden trabajar, por todos estos temas de la educación y la cultura, porque somos las que nos hacemos cargo principalmente de los cuidados de la casa y de la familia. Con Lidh queremos darle a las mujeres más herramientas para que empiece a haber más dinero en su bolsa, queremos ayudarlas a que ganen más con temas de emprendimiento, negocios, autoempleo, generación de más ingresos y queremos que el dinero que tú tienes lo uses de la mejor manera y cómo puedes lograr tus objetivos y metas de vida a través del dinero” Mara Echave, Co-Fundadora de Lidh.

En la Ciudad de México las mujeres conforman el 52% de la población, es decir poco más de la mitad de esta, a pesar de esto, día a día viven diferentes tipos de desigualdades las cuales buscan combatir y erradicar. El propósito de Lidh es poder sumar a que las mujeres logren su independencia financiera y de esta manera empoderen su vida, dejando de ser parte de las estadísticas de desventaja económica y brecha salarial.

