Moneda conmemorativa del ajolotito: ¿cuánto vale y dónde la puedo comprar?

La moneda ya está disponible Captura de pantalla Casa de la Moneda

La Casa de la Moneda junto a la Secretaría del Medio Ambiente dio a conocer siete monedas conmemorativas que llegan en el marco de la celebración de los 100 años del Zoológico de Chapultepec, una noticia que ha llenado de emoción a coleccionistas y numismáticos que desean tener en posesión todas las piezas.

El proyecto conjunto tiene como personajes principales a animales del Zoológico de Chapultepec que irán en el anverso de la medalla, estos son: el bisonte americano, el cóndor de california, el panda gigante, el lobo mexicano, el teporingo, el flamenco del caribe y el Axolote de Xochimilco, cabe destacar que estos objetos no estarán disponibles para hacer transacciones, es decir no se puede pagar con ellas, pues solo son de colección y no tienen un valor monetario.

Ya está disponible la moneda. Captura de pantalla. TW/CasadeMonedaMx

¿Dónde comprar la moneda del Ajolote?

El valor de la medalla es de 700 pesos y está disponible desde el 8 de julio, hay varios lugares como puntos de venta en donde se pueden adquirir dentro de la Ciudad de México, uno de estos es la Casa de Moneda, ubicada en Paseo de la Reforma 295, en la colonia Cuauhtémoc desde las 9:00 horas hasta las 15:00 horas.

Otro de los recintos es dentro del Zoológico de Chapultepec, en la Tienda XinXin, de 9:00 horas hasta las 15:00 horas, además una de las incógnitas que tienen las personas que viven al interior de la república es cómo hacer para adquirir la moneda antes de que se agote, quien esté interesado puede llamar al teléfono 44 4834 6033 y el producto será enviado por paquetería, según se advierte en la página oficial de la dependencia de gobierno.

Las medallas disponibles. Captura de pantalla. TW/CasadeMonedaMx

“¡Atención! ¡Las medallas del zoológico estarán disponibles hasta agotar existencias! Los horarios de sucursales son: Tiendas San Luis Potosí y Reforma, Ciudad de México: lunes a viernes, de 9 am a 3 pm. Tienda XinXin Zoológico Chapultepec: martes a viernes, de 9 am a 3 pm”, dieron a conocer desde el Twitter oficial de la Casa de Moneda.

Hay que recordar que ya en una pasada edición el ajolote estuvo como protagonista de el billete de 50 pesos, el cual tuvo gran relevancia y fue adquirido por miles de personas quienes lo guardaron para colección o para después revenderlo en altas cantidades económicas, ya que se convirtió en una pieza asechada por coleccionistas quienes ahora lo tienen en su poder como una pieza importante.

