Chedraui: frutas, verduras y salchichonería, estas son las mejores ofertas hoy 27 de junio

Cada martes y miércoles la cadena de supermercados mexicana Chedraui promueve sus descuentos y promociones en productos de frutas, verduras y algunas proteínas como carnes, pescados y mariscos. Para este par de días en los que los consumidores pueden acceder a la canasta básica de mejor manera, le llamaron "Martimiércoles". Por ello, este 27 de junio del 2023 le recuerdan a todas las familias de México que alimentarse de forma saludable con costos accesibles es posible.

Las promociones se extienden a abarrotes y hasta a albercas y ventiladores. FOTO: Cuartoscuro

¿Cuáles son las ofertas?

De acuerdo a su sitio web, podemos encontrar productos desde los cinco hasta los 79 pesos. Esta es la lista:

Carne molida de res a tan sólo $79.90

Tomate saladet a tan solo $11.50

Limón sin semilla a tan solo $14.50

Cebolla blanca a tan solo $9.50

Apio a tan solo $26.90

Berenjena a tan solo $32.90

Jengibre a tan solo $5.90

Pepino verde a tan solo $18.50

Tuna a tan solo $29.90

Guayaba a tan solo $34.90

Elote a tan solo $7.50 Todos los precios considerados si te llevas un kilo del producto, a excepción del jengibre que son 100 gramos por el precio publicado.



Los precios no exceden las dos cifras y estos descuentos son semanalmente aplicables a sus áreas de frutas y verduras. FOTO: Cuartoscuro

Todas las sucursales de Grupo Comercial Chedraui participan, así que no importa en qué parte de la República Mexicana estés. Asimismo, la empresa aclaró que no solo participan estas áreas en sus descuentos y promociones, también hay más departamentos a los que se les aplicó esta baja de costos. Debido a que no pueden garantizar la disponibilidad de los productos y no se tiene un control de cada una de las instalaciones en el país, todo está sujeto a la disponibilidad del centro comercial de tu región.

Además de estas promociones, compartieron las rebajas en otras áreas como:

Arroces seleccionados: 15 por ciento de descuento

Salchichonería para hot dog empacada y a granel: 20 por ciento de descuento

Productos de higiene bucal: 30 por ciento de descuento

Productos de higiene personal: 3x2 pagando en cajas

Antes de llegar físicamente a una sucursal podemos verificar los costos en la página y comparar los precios con las otras cadenas de supermercados. FOTO: Cuartoscuro

Asimismo, participan áreas para refrescarnos del calor por las altas temperaturas, como:

Todas las albercas: 30 por ciento de descuento

Ventiladores y aires acondicionados: Hasta 35 por ciento de descuento

Cabe destacar que todas estas promociones serán validas desde el horario de apertura desde las 07:00 horas, hasta el cierre del establecimiento del Chedraui, que llega a ser hasta las 23:00 horas.