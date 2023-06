Larry Rubin: Rubén Rocha no puede incitar a los campesinos a cometer un delito, sus sugerencias son irresponsables

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, llamó a agricultores a ocupar instalaciones de Minsa, Gruma y Cargill, a quienes acusa de ocasionar la crisis por la caída de precios de maíz. Ante esto, Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico acusó de irresponsable al mandatario estatal. Sin embargo, la buena noticia, dijo, es que el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho que este no era el camino.

"Nosotros hemos buscado al gobernador para decirle que no puede sugerir e incitar al delito; eso sería ilegal", señaló

Ruben Rocha incitó a campesinos a tomar 3 empresas Foto: Especial

En entrevista para Tiempo de Negocios con Darío Celis, el diplomático comentó que los productores saben que no tienen que ver con las empresas, sino de ellos con el gobierno tanto estatal como federal, a lo que hicieron caso omiso. En este sentido, arremetió contra el gobernador, señalando que no se puede tener un funcionario de ese nivel y que sugiera que las personas entren en un acto ilegal, al igual que está enviando una señal a la inversión extranjera de que en México no se sigan las leyes y que la gente cometa un delito

Ante estas acciones del gobernador del estado, Rubin señaló que se manifestaron en contra de sus comentarios y han tratando de contactarlo para esclarecer el asunto.

Continuarán manifestaciones

A través de la señal de televisión de El Heraldo Media Group, el activista político señaló que, en cuanto se acerquen las elecciones, habrá algunos productores que quieran aprovechar para estar en la palestra, aunque la realidad es que se se debe tener cuidado cuando se trata de inversión en el país, ya que genera empleo, ingresos, impuestos, por lo que lo que se trata de evitar es que inversionistas serios decidan irse a otra parte porque piensen que en México no hay Estado de Derecho.

Baja del Precio del maíz en el territorio mexicanos Foto: especial

Rubin aseguró que protestarán en contra de estos actos que incitan al delito y esos llamados como los que hace el gobernador. Agradeció al presidente por estar de acuerdo con ellos y aseguró que el caso no lo dejaron pasar por alto, ya que no pueden permitir que funcionarios atenten contra fuentes de empleo, generación de ingreso e inversión en el país.

Protestan en la Segob

Larry Rubin indicó que se manifestaron directamente con la Secretaría de Gobernación, el cual, conversaron con el gobierno de Sinaloa. Reiteró que han buscado al gobernador para hablar puntualmente de este tema y explicarle que no es la forma de manifestarse.

"Si él quiere crecer su entidad es a través de la inversión a no ahuyentarla con ideas de crear delitos y no seguir el Estado de Derecho", señaló.

DRV