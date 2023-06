AMLO respalda a Martí Batres como jefe de Gobierno de la CDMX: "Dará continuidad"

Este jueves 15 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó a Martí Batres Guadarrama para que sea el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México.

"Martí es una persona honesta, un hombre con principios, ideales, viene de una familia que ha luchado siempre por la justicia"

Al respecto, el mandatario comentó que el actual secretario de Gobierno de la capital del país, cuenta con una basta experiencia. Recordó que fue el primer presidente de Morena, cuando se fundó la organización en la que millones de mexicanos del país creyeron en el proyecto. Ante esto, López Obrador señaló que el segundo presidente de Morena, fue Martí Batres.

Martí Batres ocuparía el cargo como jefe de gobierno de la capital Foto: Especial

CDMX, retos y complicaciones

Además, señaló que el funcionario conoce a la perfección la problemática de la CDMX, va a darle continuidad al proceso iniciado en la capital del país.

"No cualquiera !eh! la ciudad tiene sus dificultades, hay que estar pendiente (...) no cualquiera, no, es muy complicado, muy difícil, y entonces Martí tiene capacidad para eso, le deseo que le vaya muy bien. Bueno falta que creo que la Asamblea… lo apoyan. porque así es", indicó.

El mandatario comentó que cuando fue jefe de Gobierno de la CDMX, rendía informes cada tres meses en la que agradeció que durante su gestión no hubo sismos fuertes, no hubo motines en la que en el país había 25 mil reclusos, o que hubiera algún choque de trenes; no había inundaciones, no había represión; además, destacó que la violencia y la incidencia delictiva se redujo como los asesinatos de cinco a dos en la capital.

AMLO destacó que en su gestión como jefe de gobierno no tuvo incidentes en el METRO Foto: Especial

Indicó que Martí Batres sería un buen gobernante, además, de que esta capital necesita vivir en paz y con seguridad y que quien gobierne esté al servicio del pueblo.

"Martí tiene capacidad para enfrentar los retos de la ciudad de México", destacó.

DRV