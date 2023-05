Karla Berman, Silvia Dávila y María Ariza, tres mamas en altos mandos

Para muchas mujeres de la época actual, combinar su vida profesional con su rol de mamás es una cuestión que ha tomado relevancia en los últimos años, debido a que ellas cada vez tienen más presencia en el mundo laboral.

La alta dirección es uno de los sectores en los que las mujeres han tomado relevancia poco a poco. En el caso de México, de acuerdo con el estudio “Mujeres en los negocios 2023: Los avances hacia la paridad” realizado por Grant Thornton, 38 por ciento de los puestos en este rubro tienen presencia femenina, y muchas de ellas, a la par de su carrera, también desarrollan el rol de mamás.

Karla Berman, Silvia Dávila y María Ariza son sólo tres de las madres mexicanas que han empatado su carrera en el mundo empresarial ocupando puestos de alta dirección, con su maternidad.

KARLA BERMAN

“Una mamá que se desarrolla en lo profesional, es una mamá con independencia económica y que puede darle seguridad a su familia”.

Ha trabajado en firmas como Yalo, SoftBank y Google.

Tiene una licenciatura en Ingeniería Industrial por la IBERO.

Cursó una maestría en la Harvard Business School.

Para Karla Berman ser mamá representa “lo más importante de mi vida”. Con más de una década de experiencia en la industria de los medios y la tecnología, Karla ha logrado empatar su vida profesional con su rol de mamá, creando una sólida red de apoyo, con ayuda de su esposo y su familia.

Para ti, ¿qué representa ser mamá?

¡Lo más importante de mi vida! Lo que siempre quise ser y una experiencia mucho más grandota en todos los sentidos de lo que nunca pensé (más satisfactoria, más preocupante, más overwhelming, más cansada, más divertida, más fácil y difícil a la vez, más todo).

¿Cómo has logrado empatar tu rol de madre con tu rol profesional?

Con mushísima ayuda. ¡Ayuda de todo mundo! De mis padres, de mis amigas, de mis nanas, de las maestras del colegio, de la guardería, de mis jefes. Con una tribu maravillosa de ayuda pagada y no pagada. Y con un esposo que no me ayuda, sino que es un socio en la crianza.

¿Qué es lo que más te gusta hacer con tus hijas?

¡Hacer nada! Literalmente lo que más disfruto es, como dicen ellas, chíllear con ellas y con mi mamá.

Desde que iniciaste en el mundo empresarial, a la fecha, ¿cómo ha cambiado la presencia de las mujeres en este sector?

Se ha hecho muy consciente la importancia de tener mujeres en puestos de liderazgo. Obviamente mujeres con las capacidades y méritos necesarios pero la diversidad ha tomado un lugar importante en la agenda de los y las Ceo.

Desde tu perspectiva, ¿por qué es importante que las mujeres tengan presencia en el mundo empresarial?

Pues más que desde mi perspectiva me gusta irme a los datos. Las empresas que tienen más diversidad en sus cuerpos directivos tienen mejores resultados que aquellas que son lideradas solo por hombres. Son empresas con mayor crecimiento, mayor innovación, mayor rentabilidad y menor propensidad a cometer actos ilícitos. Así que la pregunta es ‘¿por qué no?’.

Desde tu experiencia, ¿qué se necesita en el sector empresarial para que haya más presencia femenina?

Presencia femenina hay mucha. En los puestos de entrada las mujeres tienen paridad y a veces superan a los hombres en cantidad (52/48). El tema es cómo hacemos para que no caigan como moscas y al llegar a puestos de C level o de consejo solo haya 1/10 o menos. Y pues hay mucho que hacer ahí. Primero reconocer que el piso no está parejo para hombres y mujeres, las mujeres tienen casi siempre más responsabilidades en casa que los hombres.

Segundo hacer el camino para subir más women friendly. Como humanos tendemos a escoger a gente que se parece a nosotros para reportarnos así que los CEOs se sienten más cómodos con lo conocido por ellos que típicamente son hombres con backgrounds similares. En la medida que hay programas de mentoria y guidelines de diversidad ayuda mucho. Siempre hay que escoger a la mejor persona para el puesto pero, por ejemplo, cuando formas a que por lo menos un candidato de la ronda final sea mujer, te obligas a buscar y a abrir los ojos.

¿Qué consejo le darías a las mujeres que, aparte de ser madres, tienen una profesión?

Que construyan una red de apoyo fuerte y amplia. Que inviertan en ella porque a veces parece como que es demasiada la inversión. Hay que pagar la guardería, la niñera y deberle mil favores a tu mamá, etc. Pero es una gran inversión, con un mejor retorno. Una mamá que se desarrolla en lo profesional es una mamá con independencia económica y que puede darle seguridad a su familia. ¡Qué mejor ejemplo para nuestros hijos!

Además, los niños se benefician muchísimo de crecer rodeados de más personas que los aman. Mis hijas son increíblemente afortunadas de tenernos no solo a mi y a mi esposo, sino a mis padres y a otras personas de la familia súper cerca. Los niños siempre fueron criados en tribu, y solo hasta el siglo XX a las mamás se nos metió a la cabeza que debíamos hacerlo todo solas.

Y lo más importante, encontrar una pareja que sea eso, pareja. Claro que no hay división perfecta de labores y dicen que el que cuenta pierde pero si tu esposo no solo “te ayuda”, sino que es tu socio, eso hace todo más fácil

¿Hay algo más que quieras agregar a la entrevista?

Pues que en el día de las madres lo más importante que no me preguntaste es de mi madre. La verdad es que todo lo que sé y todo lo que soy se lo debo a mi mamá. La mejor mamá que el mundo nos pudo dar a mi y a mi hermano.

Mi mamá me enseñó con su ejemplo y cuando no estaba de moda ni nadie entrevistaba a las mamás trabajadoras que ser la mejor mamá del mundo y tener una carrera súper ambiciosa en un mundo de hombres no estaban peleados.

Me enseñó que no tienes que estar todo el día pegado a tu hijo para tener una relación increíblemente cercana. Me enseñó que la vida es como un jarrito, que todo cabe si lo sabes acomodar.

SILVIA DÁVILA

Madre de dos jóvenes.

Tiene una licenciatura en Marketing por la UNITEC.

Cursó un master en Business Economics en el ITESM.

Tiene estudios de posgrado por IMD, Harvard Business School & INSEAD.

Para la actual CEO de Danone México, ser mamá ha sido uno de los retos más importante de su vida.



Para ti, ¿qué representa ser mamá?

Ser mamá ha sido uno de los retos más importantes de mi vida. Cuando estás en pleno auge de tu carrera, muchas veces como mujer, no sabes cuándo parar o siempre existe esa idea de cuándo es el momento correcto y cómo debes de hacerlo.

Lo que te puedo decir es que ser mamá es una gran responsabilidad y es algo que me permite reconocerme y reconectar con lo que me apasiona porque lo único que quiero transmitir a mis hijos es que se muevan con pasión y entrega, que sean personas perseverantes, y por supuesto la importancia de la familia y de poder tener una vida plena.

¿Cómo has logrado empatar tu rol de madre con tu rol profesional?

Te cuento, trabajaba en Procter & Gamble en Venezuela y estaba por tener a mi primer bebé, por distintos temas en ese entonces del país, tomé la decisión de regresar a México para darle mejores condiciones a mi familia. Alineado a esto, me encontré con el desafío de lograr empatar ambos roles y he aprendido a lograr un equilibrio e identificar lo que es más importante en cada momento, esto me ayuda a tomar decisiones y establecer mis prioridades.

Algo que sin duda es clave para mí además de implementar límites y prioridades, fue aprender a ser paciente y flexible conmigo misma y sobre todo no sentir culpa y saber que todo tiene su tiempo y aceptar cada reto para dar lo mejor de mí.

Eso sí, si no está en mi agenda, no existe... desde la junta de consejo, hasta el festival del día de las madres; y por supuesto con un gran equipo trabajando de la mano, incluido mi esposo, mis hijos y mi equipo en Danone. Es así como me organizo.

¿Cuál es la enseñanza más importante que te gustaría dejarle a tus hijos o que les has inculcado?

Lo más importante es que ellos tengan presente los valores que les he enseñado, la honestidad, perseverancia y confianza en ellos mismos es fundamental para crecer tanto personal como profesionalmente. Enseñarles a seguir sus sueños con responsabilidad, esfuerzo y compromiso, pero también, que todo lo que hagan sea porque les apasiona y los haga felices.

Y por supuesto, la mejor enseñanza es con el ejemplo; en casa, todos somos responsables de mantenerla, es decir un día me toca lavar los platos y al otro día a uno de mis hijos y así... Esto no es “ayúdame a lavar los platos”, es un “te toca”. Además de los valores universales, en mi casa es vital el vivir con ejemplo los temas de equidad de género.

¿Cuál es el reto más importante al que te has enfrentado como mamá?

Creo que los retos no acabarán, cada que pasa el tiempo y que los veo crecer, me encuentro con escenarios diferentes; en un principio, mantener un equilibrio saludable entre la vida laboral y familiar resultaba complicado, especialmente cuando la carga de trabajo se intensifica, sin embargo, en mi camino siempre encontré apoyo y asesoría.

Me siento afortunada de estar rodeada de gente que me apoya en todos los aspectos y que gracias a eso, me ha permitido desarrollarme y crecer como persona, mamá y profesional.

Desde que iniciaste en el mundo empresarial, a la fecha, ¿cómo ha cambiado la presencia de las mujeres en este sector?

Todavía existen muchas barreras y más comunes de lo que pensamos, desde la brecha salarial o discriminación de género. Sin embargo, es alentador ver el progreso que hemos logrado en este sector, esperando aún más cambios en un futuro cercano.

Estamos rompiendo barreras tradicionales, asumiendo roles que antes eran exclusivamente liderados por hombres, aportando al crecimiento económico y desarrollo social. Lo más importante es que nosotras nos motivemos y aprendamos a usar nuestras habilidades a nuestro favor, sin esperar el reconocimiento de un tercero.

Hay que seguir impulsar la participación de las mujeres en toda la cadena de valor y por supuesto su presencia en posiciones de liderazgo.

¿Por qué es importante que las mujeres tengan presencia en el mundo empresarial, principalmente en puestos de mando o directivos?

El tema de la equidad y las mujeres en posiciones de liderazgo es una necesidad urgente de atender.

Hay un dato muy interesante de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), sobre lo que pasa cuando las compañías tienen a mujeres en puestos directivos y la realidad es que la productividad es mayor entre 5 y 20%.

Nuestra presencia implica una mejora en diversidad, empoderamiento y una contribución económica y por ende, desarrollo social. ¿y cómo empezar? Consultando las ‘’Guías de Implementación de Diversidad e Inclusión’’ que tienen como objetivo impulsar herramientas, prácticas y políticas fundamentales para que todas las empresas puedan tener la igualdad de género presente en su dinámica. Estas Guías parten de 5 ejes de acción: Violencia de género, Programas inclusivos, Brecha salarial, Participación de la mujer y Equilibrio personal y laboral de la mujer. Son de acceso libre para cualquier persona y las encuentras en la páginas del Pacto Mundial (www.pactomundial.org.mx)

Desde tu perspectiva, ¿qué se necesita en el sector empresarial para que haya más presencia femenina, especialmente en puestos directivos?

Impulsar acciones de cambio real, ya.

Adoptar objetivos y valores donde el trato digno e igualitario sean uno de los principales objetivos, buscar un equilibrio real en la tasa de participación de género e impulsar equipos de trabajo diversos.

El tema de diversidad e inclusión es necesario para una sostenibilidad y competitividad adecuada, se necesita un compromiso para generar un ambiente favorable en donde se tome en cuenta las necesidades de cada persona teniendo como base el valor de la equidad.

Cabe destacar que esto no solo depende de las empresas, las mujeres -y hombres también- debemos romper estos paradigmas para que entre todos impulsemos el cambio.

¿Qué consejo le darías a las mujeres que, aparte de ser madres, tienen una profesión?

Ojo, ser madre es también una profesión.

El proceso de cada mujer es diferente; lo que sí me gustaría compartir es ‘’no sentir culpa’’, es fundamental creer en ti misma, confiar en tus habilidades e ideas para llevar a cabo tus objetivos, cualquiera que sean.

Como mamá, también me ha tocado enfrentar miles de obstáculos, lo importante es no bajar la guardia, mantener una actitud positiva, perseverante y encontrar el equilibrio.

Ahora, como te mencionaba, he tenido la fortuna de tener a una gran red de apoyo a mi lado; el principal, mi esposo.

¿Cómo te defines a ti misma?

Me defino como una mujer fuerte y resiliente. Me llena de orgullo ser inspiración para otras personas a través de mi trabajo.

A lo largo de mi carrera profesional, he fortalecido la confianza en mí misma. Me considero una persona que está abierta al cambio y dispuesta a aprender nuevas cosas y crecer en todos los aspectos de mi vida, rodeándome de gente que me reta a seguir creciendo.

Me gusta mucho poder ser mentora de a otras mujeres en su camino hacia el empoderamiento y liderazgo, y fomento la importancia de la sororidad y colaboración entre nosotras para alcanzar la equidad.

¿Hay algo más que quieras agregar a la entrevista?

A todas ustedes: ¡créansela!

MARÍA ARIZA

2 HIJA TIENE MARÍA ARIZA

Es Ingeniera Industrial por la Universidad Iberoamericana.

Tiene una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Harvard.

En 2018, María Ariza se convirtió en la primera mujer en dirigir una bolsa de valores en México: la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), tarea que ocupa gran parte de su tiempo y que ha empatado con su maternidad.

Sin embargo, combinar ambas áreas de su vida no ha sido una labor fácil, pero lo ha logrado con mucha práctica y una gran coordinación de ella y de los miembros de su familia, además de la comprensión y empatía de sus hijas Mercedes y Elena, que entienden perfectamente su trabajo, y quienes han sido la motivación de María para trabajar en ser mejor persona y mejor profesionista.

En lo que se refiere al ámbito profesional, María Ariza no sólo ha contribuido al crecimiento del mercado de capitales por medio de la inclusión bursátil de pymes con innovación, sino también a cerrar la brecha de género en un sector encabezado por hombres.

Así es como, con el ejemplo, Ariza les enseña a sus hijas lo que es el empoderamiento femenino.

