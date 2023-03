Cartel inmobiliario BJ: Seduvi revisa con lupa presuntos casos de corrupción

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de la Ciudad de México continúa el análisis ‘caso por caso’, frente a la corrupción inmobiliaria calculada en 7 mil millones de pesos en la alcaldía Benito Juárez, así lo informó el titular, Carlos Ulloa.

“La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda instaló una mesa para que pudieran acudir estas personas afectadas y estamos revisando caso por caso, pero tiene que haber consecuencias y estas constructoras tienen que pagar el potencial excedido, no es regularizar la corrupcion, es atender a los afectados”, aseveró.

Al reiterar que la mesa está a disposición de todos los capitalinos luego de la explosión en la colonia Acacias (2021), Ulloa Pérez trajo a la memoria que se defraudó y engañó a la ciudadanía.

En departamentos estamos hablando de unos 264 pisos construidos de más Foto: Especial

“Lo que más duele es que es el ahorro de toda una vida, de unas personas que se endrogaron, que obtuvieron un crédito hipotecario. Hay un caso que te rompe el alma, cuando ves a un adulto mayor que llega y dice no puedo vender mi casa, porque me quiero ir a provincia o alguna circunstancia, y está en el limbo jurídico de que no lo puede hacer, ¿qué le corresponde a la Seduvi? otorgar el certificado único de suelo”, detalló.

Ni en Dubai pasa

En ese sentido, destacó que se han registrado más de 130 inmuebles en la demarcación, por lo que los daños son en servicios y calidad de vida tanto para quienes los habitan, como para los vecinos en las inmediaciones.

“En departamentos estamos hablando de unos 264 pisos construidos de más, ponemos en ejemplo el edificio más grande del mundo, esto en Dubai, es el Burj Khalifa, mide 163, ¡estos son 264!, para medir la magnitud del problema y la afectación que se ha hecho en la alcaldía Benito Juárez al resto de los habitantes”, comentó.

Al finalizar, Carlos Ulloa remarcó que las complejidades son diversas e incluyen contratos privados que no pudieron culminar en escrituración, así como algunos sí escriturados pero que no pueden ponerse a la venta; asimismo, aplaudió que la Fiscalía General de Justicia local cumpla con su labor en el asunto.

