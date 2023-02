Ve Por Más y Multiva reprueban evaluación de transparencia en su banca por internet

Los bancos Ve Por Más (B x +) y Multiva reprobaron en materia de transparencia financiera y calidad de la información que se da a su usuario y el servicio en su producto de banca por internet, de acuerdo con la evaluación 2022 realizadas por la Comisión Nacional para la Protección y Defesa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Dicha evaluación consta de dos etapas, de tal amera que si en la primera no sale aprobado, tenga la oportunidad de corregir las deficiencias encontrada, y que para la segunda etapa se hayan solventado dichas fallas y aprueben la evaluación.

En este proceso participaron las instituciones Ve Por Más, Multiva, los cuales salieron reprobados desde la primera etapa, así como BBVA México, que corrigió y aprobó la segunda etapa, además de HSBC México, Banco Azteca y Banorte, siendo los últimos dos últimos los únicos en sacar la calificación máxima de 10.

Los principales incumplimientos que se detectaron en los bancos reprobados fueron: en el Contrato de Adhesión, el no señalar claramente el consentimiento expreso del usuario; no establece claramente el concepto, monto o método de cálculo y la periodicidad de cobro de todas las comisiones que genera el producto.

Así como no establece de manera clara y precisa el procedimiento en caso de robo o extravío de claves y contraseña; y el no indicar claramente el procedimiento de modificación.

Resultados de la evaluación en 2022 Twitter @Hacienda_Mexico

En cuanto al Comprobante de Operación, en dichas páginas de internet no se señala la identificación de la Entidad Financiera y no se establece el monto, fecha y hora de la operación efectuada.

Riesgos en página de internet

Respecto a la Página de Internet como tal, no se señala los riesgos inherentes del uso del servicio de esta alternativa; no contiene el listado vigente de comisiones (concepto, monto y periodicidad); y no establece las modalidades de contratación del servicio.

Sobre la Publicidad, la que la Institución Financiera utiliza para ofertar el producto induce a error o confusión al usuario; y no establece los requisitos de contratación del servicio.

La Condusef detalló que en la primera etapa se analizó que los documentos contractuales e información que utilizan las Entidades Financieras con los usuarios, cumplan con la normatividad aplicable, por lo que se solicitan expedientes de clientes que contienen documentos como contrato de adhesión y comprobante de operación.

También se revisa que la página de Internet y la publicidad que utilizan las instituciones tengan información consistente y no dé lugar a confusiones.

De las irregularidades normativas detectadas, la Condusef informa a las Entidades Financieras y les ordena llevar a cabo un Programa de Cumplimiento Forzoso, con el propósito de solventar dichas irregularidades.

Mientras que en la segunda etapa, se verifica el cumplimiento de las Instituciones Financieras, de los cambios ordenados mediante los Programas de Cumplimiento Forzoso, para lo que la Condusef analiza la documentación enviada por los bancos como evidencia de los cambios que implementaron, a fin de subsanar las irregularidades detectadas.

En la primera etapa la calificación promedio se ubicó en 6.0 puntos, en escala de 0 a 10, siendo cero la calificación más baja y 10 la más alta, luego de que tres de los seis bancos evaluados obtuvieron una calificación reprobatoria.

Derivado de los cambios que se ordenaron a las instituciones, se observa una calificación promedio de 7.4 puntos, resaltando que solo dos bancos obtuvieron la calificación de 10.0 puntos, en tanto que HSBC, mantuvo la misma calificación de 7.6, BBVA México obtuvo 7.5 y dos continuaron con calificación reprobatoria.

SIGUE LEYENDO

La moneda de 50 pesos que venden en 95 mil pesos, estos son los detalles

Banco del Bienestar: ¿Cómo activar la tarjeta de pensionados?

Entrega Evelyn Salgado entrega tarjetas de Banco del Programa Producción para el Bienestar 2023

DRV