Nearshoring: las 3 razones por las de Nuevo León concentra el 50% de las inversiones

El nearshoring ha sido un boom industrial para el país y hoy 13 estados concentran la relocalización de empresas asiáticas. Sin embargo, Nuevo León es la entidad que se lleva la mayor parte de las inversiones con más del 50 por ciento, mientras que le sigue Coahuila (11 por ciento), Yucatán (8 por ciento), y San Luis Potosí (6 por ciento).

Para el doctor Luis Manuel Hernández, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX), hay tres razones por las que la entidad regiomontana ha conseguido brillar en este tema.

En entrevista con Darío Celis en el programa Tiempo de Negocios de El Heraldo Media Group, indicó que es por la promoción que ha hecho el gobierno del estado y el sector privado, las vocaciones que está capitalizando la iniciativa, así como la cercanía que tiene Nuevo León con el mercado.

Hay tres razones por las que la entidad regiomontana ha conseguido brillar en este tema (Foto: Cuartoscuro)

A su vez, señaló que la inversión no se concentra en el sur y sureste debido a que no es atractivo para los inversionistas. Indicó que el proyecto para esta zona tardará al menos 10 años. “Las empresas no se van esperar todos esos años para empezar a invertir o relocalizarse”, agregó.

Por último, indicó que lo que buscan las empresas es reubicar la cadena de valor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en las áreas metal, mercantil, tecnológica, médico y textil.

Sigue leyendo:

SHCP ve el nearshoring como una oportunidad de crecimiento económico para Mexico

Por el desarrollo de infraestructura industrial a causa del nearshoring, México atrae capital

Nearshoring impulsará crecimiento de 20% en transporte terrestre, afirma la Canacar