Brecha de género, un problema para la industria

Vitesco Technologies, empresa líder en tecnologías, implementa acciones para dar prioridad al papel de la mujer en su campo de trabajo y uno de sus objetivos es aumentar a 20 por ciento la proporción de mujeres en puestos ejecutivos y de alta dirección para 2025.

“Yo trabajo en la industria desde 2005 y ahora que soy líder de un equipo me encuentro con que de 10 currículos que recibo, sólo uno es de una mujer. No hay suficientes mujeres saliendo de ingeniería y de las que salen, no todas se interesan por la industria”, asegura Wendy Ley, jefa del equipo de Verificación de Diseño de Hardware de la empresa.

Por ello, la firma buscará reducir la brecha de género que afecta a la mujer mexicana al contratar más personal, ya que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de las Mujeres, sólo 19 por ciento de las jóvenes en este país quiere ser ingeniera, pues todavía se enfrentan a estereotipos y frases como “la ingeniería no es para mujeres”.

Reveló que en México existe un déficit de mujeres que estudien en disciplinas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, pues de los alumnos inscritos a una ingeniería sólo 23.7 por ciento de ellas participan.

