La mañana de este jueves 7 de diciembre, cientos de personas reportaron un fallo en la aplicación del banco Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC). A través de redes sociales, los usuarios de la institución financiera declararon que hay severos problemas al intentar realizar operaciones en la banca en línea.

De acuerdo con lo denunciado en X - antes Twitter - los usuarios han experimentado problemas al tratar de acceder a la aplicación y al intentar realizar pagos con tarjetas de crédito o débito. Según las personas al tratar de ingresar a la app aparece el siguiente mensaje: “Servicio disponible próximamente. Ha ocurrido un error al procesar tu solicitud, por favor intenta de nuevo más tarde”.

Las personas no pueden ingresar a la aplicación. Foto: especial.

¿Qué pasa con la aplicación de HSBC?

En redes sociales, internautas expresaron su molestia por la nula respuesta de la entidad bancaria, ya que, hasta ahora, el banco no ha emitido una postura para explicar a qué se deben las fallas que se han estado registrando en la aplicación y con las tarjetas de crédito o débito.

“¿A qué hora arreglan el fallo en la app y en la banca por internet? Necesito hacer pagos, y no puedo debido a ustedes. Es diciembre, no pueden salir con estas cosas”; “Hola HSBC, no funciona su app y tampoco banca por internet, se traba a cada rato. Y no es el Internet. ¿Hay algún problema?”; "También se cayó la app de HSBC. Espero la arreglen antes de mañana que recibo mis dineros y debo sentarme a tomar un café y transferir a 50 cuentas"; y "problema tras problema para acceder a mi app, banca por internet, y en fin no puedo usar mi dinero", fueron algunos de los comentarios que escribieron los internautas en redes sociales.

Las fallas también son en la banca en línea. Foto: captura de pantalla.

¿Ya funciona la aplicación de HSBC?

Hasta poco antes de las 11:00 horas de este jueves, los usuarios aún reportan fallas en la aplicación y en la banca en línea. Se desconocen los motivos por los que no funciona la app, ni la versión en internet. Se espera que en las próximas horas, el banco emita un comunicado para aclarar el por qué de los fallos que se han registrado desde las primeras horas de este jueves.