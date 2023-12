Ahorra dinero: 3 propósitos financieros para el 2024 que mejorarán tu economía

Seguro que uno de tus propósitos para el año 2024 será tener más dinero a lo largo del año, y llegar al siguiente mes de diciembre con un poco de ahorro en tu cuenta bancaria para que puedas irte de viaje, comprarte un coche, dar el enganche de un terreno, o incrementar tu fondo de ahorros.

Pero es recurrente que no sepas por dónde empezar y está bien. Las ganas de "ahorrar" o "tener más dinero" es algo muy general que podría convertirse en una piedra en el zapato más que en una verdadera forma de tener tu guardadito. Por ello, es importante que te establezcas un verdadero propósito, cosa en la que te pueden ayudar los expertos.

Establece propósitos creíbles. Crédito: Imagen de Drazen Zigic en Freepik

Otros propósitos financieros en 2024 además de "ahorrar dinero" que te pueden dejar ganancias cada fin de mes

Llegar a una vida financiera más saludable en el año 2024, requiere necesariamente que te involucres en un trabajo de disciplina que no será fácil, pero cuando llegues a la meta, verás que todo el trabajo ha valido el esfuerzo, así que comienza a trabajar en ello desde el primer día de enero.

Pagar tus deudas, pero sin generar una nueva

Adquirir deudas puede ser una herramienta utilizada por los consumidores para tener productos o servicios que de otra forma no podrían pagar. Podría funcionar para hacerte de un terreno, de una casa, de un departamento, de un automóvil, entre otras cosas, pero utilizar tus tarjetas de crédito para un celular, una consola, para unas vacaciones, etcétera, podría convertirse en una carga que llevarás en tus preocupaciones todo el año.

No es fácil ahorrar, pero puedes empezar por pequeños pasos. Crédito: Imagen de wayhomestudio en Freepik

Si ya tienes deudas, lo más importante es ocuparte de pagarlas en el tiempo requerido, y mientras llegas a tener el control total de tu mensualidad o de tu quincena, no adquieras nuevas deudas, no gastes tu tarjeta de crédito, mucho menos las prestes a otras personas, no importa si son familia, tampoco si es tu mejor amiga.

Generar ingresos más allá de tu sueldo

Un buen propósito de año nuevo podría ser la búsqueda de un ingreso extraordinario más allá del sueldo que recibes por tu trabajo o por tus trabajos. Puedes guardar un poco de dinero mes con mes, pero utilizarlo para algo más que simplemente guardarlo, por ejemplo, invertirlo, o empezar un pequeño negocio.

Algunas ideas pueden ser la venta de comida para llevar, la venta de ropa, de accesorios, entre otras cosas. Incluso puedes iniciar por buscar entre tus pertenencias aquellas que ya no utilizas, y luego ponerlas a la venta, por ejemplo, electrodomésticos, juegos de video, aparatos tecnológicos, entre otras cosas.

Al final del año, tendrás dinero que sin duda te servirá para cumplir otro propósito como irte de viaje o comprar un auto. Crédito: Imagen de Freepik

También puedes aprender un poco sobre la inversión, como la compra y venta de acciones de empresas, los fondos de inversión, bonos o depósitos, y muchos otros productos a los que puedes acceder. Claro que si eres primerizo, debes buscar algún asesoramiento para que no caigas en estafas o utilices mal tus ahorros.

Reduce los gastos innecesarios en un periodo de tiempo

Por último, uno de los propósitos que debería estar en tu lista de 2024, debería ser eliminar o por lo menos reducir al máximo, tus gastos hormiga. Son aquellas pequeñas adquisiciones que al momento te quitarán 5 pesos, 10 pesos o 25 pesos, pero que al sumarlos, mes con mes, te dejarán una fuga de capital que podría alcanzar los miles de pesos.

Evita adquirir deudas durante tu proceso de ahorro. Imagen de Freepik

El primer paso es reconocerlos a fondo. Intenta evaluar tus gastos mes a mes con alguna tabla, o hazte de una aplicación para tu celular donde se hará el cálculo de manera automática. Una vez que seas consciente de todos los que te arrebatan el dinero y que no son indispensables, o de plano resultan innecesarios, entonces córtalos de raíz, o por lo menos intenta reducirlos al máximo.

Al final del periodo que estableciste para no generar estos gastos, te quedará un guardadito que podrás ahorrar o bien, invertirlo para cumplir tu siguiente propósito, que es el de generar ingresos extraordinarios a los que ya tienes. Tú eliges qué hacer con el dinero a final de cuentas.