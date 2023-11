Aguinaldo 2023: ¿tengo derecho a recibirlo si tuve incapacidad?

Con el fin de año a la vuelta de la esquina, millones de trabajadores en México se preparan para recibir el aguinaldo, un derecho que respalda la Ley Federal del Trabajo. De acuerdo con la norma oficial, todas las personas trabajadoras tienen derecho a recibir, cada año, un aguinaldo que deberá pagarse antes del 20 de diciembre y deberá ser equivalente a 15 días de salario, como mínimo.

Según el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, las personas que no hayan cumplido el año de servicio tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo trabajado. Cabe mencionar que la norma oficial señala y recalca que es una obligación del empleador pagar el aguinaldo en tiempo y forma y que en caso de incumplimiento, el patrón se hará acreedor a una multa.

El pago deberá ser antes del 20 de diciembre. Foto: Freepik.

¿Las personas con incapacidad reciben aguinaldo?

Existen casos donde las empresas no están obligadas a pagar el aguinaldo, pero se trata de situaciones muy específicas. Los patrones pueden no pagar el aguinaldo cuando los trabajadores se encuentren en un juicio por pensión alimentaria o en caso de que se haya solicitado un adelanto de dicho beneficio económico. Además, los trabajadores contratados por honorarios, así como los trabajadores fallecidos, ya no tienen derecho a esta prestación.

En el caso de personas con incapacidad, el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que es ilegal que los patrones se nieguen o reduzcan el aguinaldo de aquellos trabajadores que se encuentran de incapacidad, ya sea por maternidad, paternidad o por algún accidente. En caso de que la empresa se niegue a pagar este beneficio económico a las personas con incapacidad, se puede presentar una queja ante las autoridades y de esta manera la empresa será sancionada.

Las personas con incapacidad sí tienen derecho a esta prestación. Foto: Freepik.

¿Qué hacer si una empresa se niega a pagar aguinaldo?

Las personas que no reciban aguinaldo podrán contactarse con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), donde se les asesorará para solicitar el pago del aguinaldo. Para emitir una queja ante la Secretaría del Trabajo, las personas deben enviar un correo electrónico a la dirección inspeccionfederal@stps.gob.mx