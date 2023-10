¿Qué es el aguinaldo doble y quiénes lo recibirán?

El aguinaldo es un derecho que todos los trabajadores mexicanos, excepto los que laboran por honorarios, reciben hacia el fin de año, según lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo vigente.

Según la normatividad, se compone por un mínimo de 15 días de salario diario, pero una nueva propuesta presentada en agosto pasado por el diputado Manuel Baldenebro sugiere que se aumente al doble, es decir, que recibirías un mes completo de sueldo en diciembre.

El aguinaldo base es de 15 días de salario mínimo. Foto: Tec de Monterrey

Bajo el nombre de “Aguinaldo Digno 2023”, la propuesta señala que este pago especial no ha tenido cambios desde la promulgación de la Ley Federal del Trabajo, hace más de 50 años, por lo que consideran necesario un ajuste.

¿Desde cuándo se pagará el aguinaldo doble y quiénes lo disfrutarán?

No obstante, a pesar de haber sido propuesta desde agosto pasado, la iniciativa del diputado Baldenebro aún no ha sido discutida en el pleno de la Cámara Baja, por lo que todavía no supera la primera fase para su aprobación.

El aguinaldo es un derecho irrenunciable de los trabajadores. Foto: Consar

De esta manera, por lo menos tendrá que esperar hasta el próximo año para, en caso de ser aprobada, pueda ser instaurada de manera global entre todos los trabajadores que reciben una nómina en el país.

Sin embargo, ya existen empleados que desde hace años reciben un mínimo de 40 días de aguinaldo. Se trata de quienes laboran en las dependencias de los tres poderes y del gobierno de la Ciudad de México, los cuales suelen disfrutar de estos y otros estímulos económicos.

¿Cuándo debo recibir el aguinaldo?

Sin excepción, el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre, de acuerdo con lo estipulado por la Ley Federal del Trabajo, justo a tiempo para ayudar a solventar los gastos típicos del fin de año.

Según lo estipulado en la norma, se paga completo si laboraste en la misma empresa por todo un año y sin importar si tuviste una incapacidad temporal por enfermedad, embarazo o un permiso por paternidad.

En caso de no completar el año, deberás recibir la parte proporcional a la cantidad de meses trabajados y, aunque este derecho no abarca a quienes están contratados bajo el esquema de honorarios, sí contempla a los comisionistas y a los vendedores, quienes reciben un promedio de sus ganancias por un mes.

¿Qué es el aguinaldo?

Incluido en la Ley Federal del Trabajo como un derecho laboral desde 1970, el aguinaldo era un pago extraordinario que muchos patrones incluían tradicionalmente desde muchas décadas antes.

El aguinaldo es un derecho para todos los trabajadores asalariados. Foto: Secretaría del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de México

Al no ser obligatorio, este pago variaba considerablemente y había empresas que no lo pagaban, por lo que el gobierno de aquella época decidió institucionalizarlo y considerarlo un derecho irrenunciable.

De hecho, a diferencia del pago de utilidades, el aguinaldo no puede evitarse legalmente, por lo que los empresarios están obligados a ofrecer esta prestación.

