Infonavit: ¿cómo obtener un crédito "doble" para tu vivienda?

Es cierto que no es nada fácil obtener una casa propia con este panorama actual, sin embargo, no tienes que temer al contrario es una oportunidad grande para conocer los diferentes créditos que existen, entre los que destacan Cofinativ, una opción en la que si no te alcanza tu crédito para obtener una casa, una institución bancaria te presta el valor total de lo que deseas adquirir.

El objetivo de esta opción es que los mexicanos tengan acceso a mejores viviendas, además de aspirar a un mejor crédito para lograr materializar su patrimonio. Respecto al monto que te puede otorgar el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es de hasta 950 mil 653 pesos, sin embargo, esto también depende del perfil de cada trabajador, así como su salario y capacidad de pago.

Características del crédito

Si ganas menos de $8,830.35 pesos mensuales, estás exento de pagar los gastos de titulación.

Tu mensualidad se establece según tu salario.

La suma de tu edad más el plazo de tu crédito, no debe exceder los 70 años.

Siempre puedes realizar pagos anticipados y liquidar tu crédito sin penalizaciones.

Puedes unir tu crédito con tu cónyuge, siempre y cuando cotice para el Infonavit y también cumpla con los requisitos.

Las aportaciones patronales se abonarán al capital de tu crédito y así podrás liquidar en menos tiempo.

Cuentas con seguro de vida y de desempleo.

La vivienda que adquieres tendrá un seguro contra daños, para la parte proporcional que nosotros te financiamos, pero seguramente tu banco elegido hará lo mismo con la otra parte de la vivienda.

Cuáles son los requisitos para obtener un Cofinavit

Tener un empleo formal vigente y cotizar para el Infonavit.

Contar con 1,080 puntos.

Obtener la aprobación del crédito de la entidad financiera.

Firmar la carta de instrucción irrevocable.

Tener un avalúo electrónico y dictamen técnico de calidad de la vivienda que se va a adquirir con antigüedad no mayor a 6 meses.

Copia del título de propiedad de la casa o departamento a adquirir.

No haber tenido antes un crédito Infonavit.

Realizar el curso en línea Saber Más Para Decidir Mejor desde Mi Cuenta Infonavit.

Acreditar el matrimonio, sólo en caso de que elijas el esquema conyugal.

