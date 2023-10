Gabriel Yorio: "No puede haber mundo verde con guerra y pobreza"

“No puede haber mundo verde con guerra o pobreza” aseguró Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Durante la inauguración de la Semana Global del Crecimiento Verde, organizada por el Global Green Growth Institute (GGGI) y la SHCP, reveló que si antes era inconcebible un mundo verde con pobreza ahora estamos peor con el surgimiento de la guerra.

"Si pensamos, un poco atrás, creemos que es realmente posible tener un mundo donde ya hayamos combatido el cambio climático y podamos tener pobreza, no lo puedo concebir; de hecho, ahora está peor, creo que tener un mundo verde con guerra, prácticamente es imposible", afirmó.

¿Cuántas personas son afectadas por el cambio climático en América Latina?

Por ello, en su opinión, "no hay plan B, no hay plan C", es urgente combatir los efectos del cambio climático que en los últimos 20 años en América Latina han afectado a más de 277 millones de personas.

Así reveló que para que en la región exista sostenibilidad, debe darse prioridad a las políticas verdes y sociales, a fin de combatir los grandes desafíos socioeconómicos de Latinoamérica donde el 32 por ciento de la población, equivalente a 201 millones de personas, se encuentran en situación de pobreza.

Un llamado al trabajo en conjunto por el medio ambiente

En México, detalló que el GGGI, los acompañó en el desarrollo de la estrategia de movilización de financiamiento sostenible y ahora durante la implementación de la taxonomía sostenible y también en la coordinación con el Fondo Verde para el Clima.

Asimismo, a través de la asistencia técnica que brinda ha contribuido al fortalecimiento de capacidades entre las distintas instituciones que conformamos el sector financiero mexicano.

Finalmente, hizo un llamado a los ministerios de Finanzas y de Ambiente de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú, y República Dominicana a hacer frente a los desafíos, para detener y revertir la pérdida de biodiversidad que en la región equivale al 40 por ciento de la biodiversidad global.

SEGUIR LEYENDO

México, entre los 5 países que mayor crecimiento económico tuvieron en el segundo trimestre de 2023

Paquete Económico 2024: ¿cuándo se entrega y qué es lo que incluye?

srgc