Soilsolution: El futuro de la construcción es modular, digital, sustentable y circular

En las grandes ligas de la construcción figura el nombre de un mexicano: Héctor de la Fuente Utrilla, fundador y CEO de Soilsolution. El ejecutivo, con 10 años de presencia en el mercado, hoy trabaja para convertir a la empresa en un referente del sector con un propósito claro: incrementar la productividad de la industria.

La historia de Soilsolution comienza en 2012, cuando Héctor de la Fuente decidió emprender. Después de un decepcionante camino en el mundo laboral como constructor, el experto en geotecnia -rama de la ingeniería civil que estudia el comportamiento del suelo ante la carga de las construcciones- apostó por darle vida a una compañía que nació únicamente para ofrecer servicios de alto nivel en ingeniería geotécnica en el sureste de México.

Al proyecto no le iba nada mal, incluso le permitió iniciar otros negocios, pero alingeniero le faltaba algo más: hacer la diferencia. Así que, a finales de 2016, decidió darle un giro de 180° a la organización y convertirla en una compañía que vislumbra el futuro de la construcción como una industria modular, digital, sustentable y circular.

“De todas las industrias, la que ha presentado un menor crecimiento en productividad desde la década de los 90s es la de la construcción. Esto, debido a factores que van desde la nula adopción y aprovechamiento de la digitalización y tecnología, hasta la corrupción o las complicaciones de producción a las que se enfrentan las compañías”, explica el fundador y CEO de Soilsolution.

Ante este panorama, el empresario transformó su compañía en un holding que representa tres marcas globales de ingeniería, y que hoy operan bajo el mismo objetivo: Geopier Foundation Company, que con su sistema patentado de cimentaciones permite construir cualquier infraestructura en menor tiempo y con menor costo; Helical Anchors, que fabrican los anclajes helicoidales más resistentes

del mundo y que, gracias a que son recuperables y reutilizables, ofrecen un servicio de renta de anclajes para excavaciones; y Worldsensing, pionera en la fabricación de equipos para el internet de las cosas, con la cual su misión principal es salvar

vidas y prevenir accidentes. “Queremos ser la Alsea de la construcción”, es la meta número uno del ejecutivo.

“Para lograrlo tenemos dos importantes ventajas, la primera es que estamos enfocados en dedicar tiempo y capital a la mejor tecnología para construir, así como a la propiedad intelectual para el diseño, eso lo demostramos con la velocidad a la que nos desempeñamos. Y, la segunda, es el talento. En Soilsolution contamos con un equipo de profesionales de primera calidad, de muy alto valor, que no existe en ninguna otra parte; además, es 100 % mexicano”.

El sinuoso camino del emprendimiento

Hoy, Héctor de la Fuente Utrilla tiene las cosas claras. Pero no siempre fue así; hace seis años, cuando inició la nueva etapa de Soilsolution, el negocio no contaba con una estrategia ni objetivos establecidos. “La primera vez que asistí a una reunión global con directivos de compañías, los escuché hablar de todo esto, ahí me di cuenta que apenas era el día uno, estábamos en pañales; yo no podía defraudarlos y tenía que ponerme a estudiar”, recuerda el ingeniero civil de profesión.

En 2017 inició la aventura para convertirse en un empresario con toda la extensión de la palabra. Así, en este camino, llegó a Growth Institute, entidad especializada en ayudar con las mejores herramientas a emprendedores y empresarios que quieren mejorar y escalar su negocio, dirigida por Daniel Marcos. Esto marcó un antes y un después en su carrera profesional.

Según sus propias palabras, la capacitación de Growth Institute le ayudó a poner orden a toda la información que había estudiado durante años: “las metodologías como la de Scaling Up me dieron la claridad que necesitaba. Si bien hay libros, datos y cualquier cantidad de contenido, si quieres ser y hacer la diferencia en el mercado, necesitas implementar y volverte práctico (...) es un voto de confianza que vale la pena asumir. Sin duda hay un punto de inflexión cuando te capacitas”, expone De la Fuente.

Al establecer objetivos claros y medibles de la mano de Growth Institute, el negocio empezó a crecer. A tal grado de colaborar en proyectos nacionales de primer nivel como la construcción de centros de distribución para Walmart, la Refinería de Dos Bocas en Tabasco, la ampliación del Puerto de Manzanillo en Colima y la generación de los puentes que conectan al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

A nivel global, la NASA y Tesla, de Elon Musk, figuran en la lista de clientes de una de las compañías que representa. El proyecto para uno de los hombres más ricos del mundo consistió en la construcción de la fábrica de baterías de Tesla, en Houston, Texas. Mientras que para el organismo estadounidense destinado a la exploración espacial, el trabajo estuvo enfocado en mejorar el suelo debajo de las plataformas de despegue.

“Actualmente me siento más maduro, más enfocado. Aprendí con Daniel Marcos y la comunidad que es mejor enfocarse en pocas cosas, pero que generen mucho impacto. Sin duda, ese es el camino para lograr nuestro objetivo. Estudiar se volvió un hábito para mí, así que en esta línea seguiré impulsando el crecimiento de Soilsolution, porque aún tenemos una meta que cumplir: facturar 1,000 millones de pesos y mantener una fuerte presencia en México y Centroamérica”, detalla Héctor de la Fuente Utrilla.