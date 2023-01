Dan hasta 350 mil pesos por este billete de 20 pesos con este número de serie

La numismática se encarga de estudiar las diversas piezas de monedas y billetes, pero además se dedica al estudio de los ejemplares y el pago por estos a partir de sus características únicas como son el año de lanzamiento, el peso, el material o algún detalle que hace diferente a la pieza del resto.

En este sentido, las opciones de compra y venta a través de sitios especializados como Mercado Libre son cada vez más amplias; ahora ha llamado la atención de los usuarios el billete conmemorativo de 20 pesos que extiende su valor hasta los 350 mil por sus características, incluidas el número de serie que corresponde al “AA”, mismo que es complicado de encontrar entre los coleccionistas.

Compra-venta de billetes

Este ejemplar se puso en circulación el 6 de mayo de 2020, mismo que corresponde a las serie AA; se trata de un billete sin circular, donde es importante destacar que el vendedor especificó que no tiene certificado de no circulación; sin embargo, aseguró que el ejemplar se encuentra en perfecto condiciones pero con un detalle importante, pues en la impresión del número “0” hay un error de impresión pues no se completó la imagen.

"Billete de 20 pesos serie Aa", describe el vendedor a través de la publicación de Mercado Libre

El billete de 20 pesos que se vende en el sitio de compra-venta. FOTO: Mercado Libre

Se vende en 350 mil pesos

El motivo de la composición de este nuevo billete consiste en un fragmento de la obra artística referenciada con la cédula "Solemne y pacífica entrada del Ejército de las Tres Garantías a la Ciudad de México el día 27 de septiembre del memorable año de 1821” /1, de autor anónimo y que forma parte de la colección del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, localizado en la Ciudad de México. A su izquierda ondea la Bandera del Ejército de las Tres Garantías y, a la derecha, la Bandera de México.

Vale la pena mencionar que los billetes más buscados por los coleccionistas son con el folio AA, BB o AB; a continuación te mostramos las fotografías de estos billetes de 20 pesos, y si tú tienes unos iguales, podrías venderlos a un elevado costo a través de Internet, sólo necesitas crear una cuenta en páginas como Mercado Libre en donde te pedirán datos como nombre y correo electrónico.

SIGUE LEYENDO:

El billete de 100 pesos que se vende hasta en medio millón por tener estas características

FOTO | Dan hasta 300 mil pesos por este billete de 50 pesos con el “ajolotito”

HFM