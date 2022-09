SHCP presenta 5 denuncias por caso Segalmex

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que ha presentado cinco denuncias sobre Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), cuatro de ellas, realizadas por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y una por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, advirtió que esas denuncias están siendo seguidas de manera puntual en representaciones con la Fiscalía General de la República (FGR).

“Tenemos instrucciones de agotarlas hasta última consecuencia”, reveló durante su comparecencia ante el Senado.

Así respondió el encargado de las finanzas públicas, tras ser cuestionado en varias ocasiones por una posible corrupción en Segalmex y supuestos desvíos por ocho mil 636 millones de pesos, esto para analizar la glosa del Cuarto Informe de Gobierno y el Paquete Económico 2023.

Dan seguimiento a denuncia contra Segalmex Foto: Especial

Deuda actual del sexenio

Por otra parte, Ramírez de la O, fue cuestionado sobre la deuda que en el actual sexenio se incrementó siete por ciento, a lo que respondió que “la postura de este gobierno fue no vamos a tomar más deuda con respecto al Producto Interno Bruto (PIB)”.

Ramírez de la O, agregó que si esta administración no hubiera tomado las previsiones de ahorro y austeridad; “la deuda hubiera llegado al 58 por ciento del PIB, yo no sé si eso es catastrófico o no, el asunto era insostenible para un gobierno que había prometido no más deuda”.

Para aumentar ahorros, se refirió a la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria donde se busca que los excedentes de ingresos no presupuestados tributarios nos permitan pasar esos subejercicios al cierre del año se puedan usar para volver a nutrir los Fondos de Estabilización “estos si están en nuestro corazón los Fondos de Estabilización y estamos conscientes que hay que fortalecerlos”.

En materia de recaudación fiscal advirtió que ellos aplican la ley y que tienen créditos fiscales pendientes por 100 mil millones de pesos que ya están en litigios.

“No vamos a quitar el dedo del renglón porque tenemos todo el derecho de hacer los reclamos de créditos fiscales y tenemos la entereza de que aquí no hay espacio para perdonar pagos, porque está prohibido en la constitución y porque el presidente tiene la confianza en que todo el equipo no está en combinación con intereses que no sean los del gobierno” concluyó.

SIGUE LEYENDO

Proyecciones de SHCP sobre PIB de 3% para 2023 no coinciden con las de organismos internacionales

SHCP: "Paquete económico 2023 allana el camino para el próximo presidente"

La SHCP planea tomar acciones para dejar "planchadas las finanzas públicas en 2025"

DRV