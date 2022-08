CEESP anticipa “apretón importante” para presupuesto de 2023

A casi un mes de que se presente el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2023, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), anticipó que va a tener un ajuste en rubros sociales y económicos.

Además añadió que infraestructura será otro rubro de la economía que se va a ver afectado, esto por la falta de recursos no recurrentes.

Explicó que ya no se va a contar con recursos de fideicomisos y fondos que no se consideran recurrentes y que tampoco se ve que se vayan a reducir los programas prioritarios del gobierno.

El ejecutivo señaló así va a ser difícil que la economía crezca e incluso apuntó que es un sexenio perdido en cuestión de crecimiento, al considerar que el Producto Interno Bruto per cápita, actualmente está en el nivel de 2014 y para 2024 va a colocarse como en 2016, es decir, un rezago de ocho años.

Señaló, asimismo, que para que el país crezca necesita inversión y no tanto consumo. En ese sentido, señaló que la inversión generadora de empleos y riqueza está 15 por ciento por debajo de los niveles de 2018.

En este sentido, señaló que otro efecto negativo que el gobierno puede generar a la economía son las consultas en materia de la política energética del gobierno, en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Para dimensionar, dijo que para el país la controversia más importante de este tipo fue la de hace más de una década en la que no se dejó introducir a los camiones mexicanos a Estados Unidos, que costó a la economía cerca de 2 mil millones de dólares.

“Si no hay resolución antes del panel, esto puede costar 10 mil millones de dólares. Un costo brutal que le caería a los inocentes, los aguacateros, jitomateros, berries y otros. Aunque creo que no vamos a llegar al panel”, añadió.

Apuntó que esto puede impactar más a la economía que tiene ahora un problema por la inflación. Al respecto, señaló que el Programa Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) no ha dado resultado.

Explicó que los rubros donde se encuentran los 24 productos del programa han subido 3.6 por ciento, mientras que en general la inflación ha subido 1.6 por ciento.

“Es natural, no es porque esté mal hecho es porque la inflación no se controla, no es así, es una cuestión macroeconómica a menos que se convierta con un control de precios”, añadió el ejecutivo.