La economía mundial está en riesgo ante el cambio climático

Las devastadoras olas de calor de este verano son una prueba de cómo se vive un mundo afectado por el cambio climático. ¿Quién pensaría que, además de los serios efectos a la salud humana, tendría efectos tan inesperados como la pérdida de datos en la nube debido al derretimiento de los servidores de Google y Oracle?

En la economía climática hemos estudiado este tipo de efectos en distintos sectores de la sociedad. Se tienen identificados a grandes rasgos los principales impactos en el sector salud, energía, agricultura, y ahora hasta en información.

Sin embargo, aún no está claro hasta qué punto un país logra manejar estas afectaciones cuando suceden al mismo tiempo en su territorio. ¿Puede una sociedad cada año subsanar los impactos del cambio climático o, éstos dañan de forma persistente las bases de nuestra sociedad sin vuelta atrás?

Un efecto persistente sucede cuando, por ejemplo, las temperaturas invernales de un bosque son cada vez menos frías y esto provoca que más insectos sobrevivan a las bajas temperaturas, convirtiéndose posteriormente en plaga que daña al bosque de manera permanente.

Pero, no siempre los efectos persisten después de la exposición al calentamiento, habrá impactos que sean temporales. Pensemos en un evento de lluvia extrema parcialmente intensificada por el cambio climático que destroza los cultivos de cierta zona.

Debido a la temporalidad misma de la siembra, es posible que ese evento único no tenga repercusiones en las cosechas de los años que están por venir. Y ahí regresamos a nuestra pregunta ¿En general, el mundo está experimentando impactos del cambio climático persistentes o solo temporales?

Crisis económica, otro efecto del cambio climático

La pregunta no es nueva, pero aún no tiene respuesta definitiva. Eso me llevó a embarcarme en un estudio con mis colegas Fran Moore y Francesco Granella de la Universidad de California Davis y la Universidad de Bocconi.

Nuestro estudio publicado el 10 de agosto en Environmental Research Letters aborda el problema desde una perspectiva novedosa, porque a diferencia de estudios pasados que analizaban temperaturas anuales, dimos un paso para atrás y nos preguntamos cómo las oscilaciones que subyacen al sistema clima afectan a la economía.

Por ejemplo, el fenómeno de El Niño Oscilación del Sur es un vaivén atmosférico de años más cálidos y tormentosos de lo normal que se repite cada 2 a 7 años. Así, las diferentes oscilaciones que tiene el clima de nuestro planeta tienen impactos diversos en la economía.

Esto nos permitió deshacernos del ruido inherente a un sistema caótico como el clima de la Tierra y enfocarnos en la pregunta de la persistencia de los efectos climáticos.

Nuestros resultados sugieren que es probable que el 22% de los países del mundo hayan experimentado efectos persistentes del cambio climático en los últimos 60 años. Esto contrasta con el modo en que se suelen pensar los impactos en los modelos que estiman números relevantes para la política climática, como el costo social del carbono, que suponen impactos temporales de la temperatura en el producto interno bruto.

Nuestra investigación se suma a las pruebas que sugieren que los impactos del cambio climático en la economía son mucho más inciertos y potencialmente mucho más grandes de lo que se pensaba.

Además de que el sistema económico actual es la causa del cambio climático, cada vez hay más pruebas de que no está preparado para enfrentarlo, y esto nos debería invitar a buscar nuevos sistemas socio-económicos plurales y desacoplados de los combustibles fósiles.



Por: Dr. Bernardo A. Bastien-Olvera, Director de @Planeteand0, experto en Cambio Climático y sustentabilidad. Twitter: @Capi_Planeta