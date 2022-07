Cliente sufre doxing a causa de una App de préstamos: "Hicieron obituario y llegó a conocidos"

Jaime bajó una aplicación en su celular a través de la cual logró obtener un préstamo de cuatro mil pesos sin que revisaran su historial crediticio, ni condiciones y mucho menos aval.

Al percatarse de la facilidad con que obtenía recursos tomó la decisión de instalar al menos 10 aplicaciones más.

“Quería juntar para un buen enganche y así cumplir mi sueño de tener un auto propio para trabajar como Uber”.

No obstante, al no poder cumplir con los pequeños pagos, los intereses, se dispararon. “Pasaron de ser cordiales a hostigar. Al bajar las apps autoricé que accedieran a mis contactos y galería, no me di cuenta. Empezaron a enviar mensajes a mis contactos de que era un deudor. A unos les dijeron que los había puesto como aval y que debían pagar. Incluso hicieron una especie de obituario y se lo enviaron a todos mis conocidos, a modo de amenaza”, dijo en entrevista con El Heraldo de México.

A esto se le conoce como doxing, una práctica de ciberacoso por parte de aplicaciones que prestan dinero sin aval y sin referencias financieras.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha generado 221 reportes de personas que han hecho uso de estas aplicaciones, de las cuales 129 han derivado en una tarjeta de investigación, a cuatro usuarios se les acompaño a hacer diligencias, 57 se les apoyo para generar una denuncia digital y 31 desistieron de denunciar.

Además, la instancia entregó una noticia criminal a la Fiscalía General de Justicia capitalina, en la cual se incluye el modo para operar esa estafa y se anexó una lista de 80 aplicaciones que fueron reportadas hasta la fecha.

