A 25 años del SAR, mexicanos desconocen su jubilación

Hoy se cumplen 25 años del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y el reto más importante es que los mexicanos conozcan y estén conscientes que ahora es responsabilidad de cada uno la forma en que se quiere vivir al jubilarse, coincidieron especialistas.

Bernardo González Rosas, presidente de Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), refirió que aún no se ha logrado que los trabajadores sepan que tienen una cuenta de ahorro para el retiro, cuánto dinero tiene en ésta, qué administradoras de fondos para el retiro (Afores) la maneja y cómo lo hace.

“Que sepan que tienen el producto financiero, cómo les puede servir y cómo pueden hacer un mejor uso de él. Ésa es la parte que nos falta extender, el del conocimiento y manejo de la Afore”, subrayó en entrevista con El Heraldo de México.

Según la Comisión Nacional Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), 20 millones de cuentas no se han reclamado, de poco más de 70 millones bajo la administración de la Afores.

Iván Pliego, presidente de la Consar, expuso que los trabajadores deben tomar el control de sus cuentas.

“El tema del ahorro es de largo plazo”, puntualizó.

Para Moisés Pérez Peñaloza, head of Retirement and Financial Well-being en AON para Latinoamérica, no hay conciencia de la importancia de la cuenta de ahorro para el retiro y las aportaciones voluntarias.

González expuso que otro reto es que los trabajadores que son independientes y los que laboran en la informalidad sepan que también pueden tener una cuenta para su jubilación.

