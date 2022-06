"Si hubieras comprado 1000, te quedarían 300": Arturo Elías Ayub revela en qué NO invertir

En momentos tan turbulentos como los que vive ahora la economía el empresario Arturo Elías Ayub compartió algunos consejos básicos para quienes deseen invertir bien su dinero, mediante un video que compartió en sus redes sociales, el también Director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil sugirió ante todo ser cuidadosos con las criptomonedas.

"Así me contestaban los 'criptolovers' cada vez que me preguntaba alguien que qué opinaba de las criptomonedas y del Bitcoin, etc. Y que yo contestaba que era algo súper riesgoso, que por favor no lo hicieran, que era una apuesta y que sobre todo si no te sobraba 'lana' para invertir que no la pusieras en eso", aconsejó Elías Ayub.

El empresario explicó en el clip que en la temporada de bonanza y del alza de las criptomonedas, sus seguidores le comentaban que era una buena idea invertir en ellas: "Y obvio cuando estaban subiendo los bitcoins y las criptomonedas bueno (me decían): 'ves, te dije', y no sé qué. Pero este video no se trata de decir que yo tenía razón, se trata de contarles qué es lo que está pasando con las criptomonedas", indicó.

"Si hubieras comprado 1000, te quedarían 300"

Elías Ayub aprovechó la grabación para describir qué es lo que ha pasado recientemente con el dinero que miles de personas han invertido en las criptomonedas, las cuales han perdido hasta el 70 por ciento de su valor:

"Por ejemplo si compraste un Bitcoin cuando más alto estuvo, si hubieras comprado mil pesos hoy te quedarían 300 pesos; si hubieras comprado Etérium te quedaría menos todavía; si hubieras comprado mil pesos te quedarían como 230 pesos. Han perdido alrededor de 70% de su valor más alto", destacó.

El empresario también cuestionó a sus seguidores acerca del por qué se dio esta pérdida: "¿Por qué creen? Imagínate que tú tienes invertida 'lana' en criptomonedas, otro tanto en acciones de Apple y otro tanto en renta fija, en Cetes aquí en México o lo que sea. ¿Qué crees que deberías vender primero? ¿Lo que tiene mucho más riesgo o lo que está más seguro?", preguntó en el video.

"Bueno, primero vendes obviamente tus criptomonedas, que tienen mucho más riesgo, después vendes las acciones de Apple y después vendes, si necesitas esa 'lana', los Cetes, que es la versión más segura de los tres. Hoy que todos los mercados son un desastre y se está cayendo impresionante la bolsa en Nueva York y en todos lados, y que las acciones valen mucho menos, lo primero que están vendiendo los inversionistas son sus criptomonedas y por eso esas caídas tan dramáticas", explicó.

Finalmente Elías Ayub invitó a las personas a invertir en aquello que conozcan, para de esta manera no pierdan dinero: "Además, lo que dicen es que van muy relacionadas a los precios de las acciones de tecnología como el índice Nasdaq en Estados Unidos. Entonces hoy las criptomonedas valen el 70% de lo que llegaron a valer, entonces inviertan en lo que sepan y menos si no tienes 'lana' que no te importe perder."

