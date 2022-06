¿Las nenis deben pagar impuestos? Ésto dice el SAT

Seguramente has escuchado en algún lado el término neni e incluso te has topado con memes en redes sociales que hacen alusión a estas mujeres emprendedoras que venden de todo -principalmente por internet- para llevar el sustento a sus casas.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en nuestro país cerca de 13 millones de hogares tienen ingresos por este tipo de actividades de autoempleo, las cuales generan ingresos por 9.5 millones de pesos al día, aproximadamente.

José Ignacio Martínez Cortés, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Máxima Casa de Estudios explicó en un estudio llamado “‘Economía neni’ dinamiza el comercio digital en México” que las mujeres que se dedican a esta actividad económica destinan gran parte de su tiempo a ofrecer sus productos en plataformas digitales, sobre todo a raíz de la pandemia de Covid-19, que dejó a miles de personas sin ingresos debido al cierre masivo de establecimientos.

Muchas de las nenis que decidieron emprender y buscar nuevas formas de ganar dinero para sus familias dedican prácticamente las 24 horas del día (y toda la semana) a dar a conocer sus productos y servicios, y luego destinan otra parte de su tiempo a entregar lo que venden.

¿Las nenis deben pagar impuestos?

Las emprendedoras son un ejemplo de ingenio y de no cómo no está permitido rendirse ante las adversidades, pero la realidad es que se encuentran en el rubro de trabajo informal, al no tener prestaciones como en cualquier otro empleo. Al estar inmersas en esta dinámica, su actividad económica no es fiscalizable aunque de acuerdo con la ley, sí deberían estar sujetas a la declaración de impuestos por los ingresos que reciben.

No obstante, como las nenis promocionan sus productos y servicios en plataformas digitales, estas no están contempladas en la legislación, ya que -al igual que en el comercio informal- la mayoría de las transacciones se realizan en efectivo o por depósito/transferencia bancaria, por lo que sale de los alcances del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Hace algunos meses, comenzó a correr la versión de que la instancia encargada de los impuestos en México multaría a las nenis por no declarar sus ingresos. Se dijo que las sanciones incluso alcanzarían hasta los 10 mil u 11 mil pesos en caso de que la persona no estuviera registrada en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Sin embargo, estos rumores fueron desmentidos hacia finales del año pasado por el propio SAT, quien -en el marco de la presentación de la Miscelánea Fiscal 2022- en un comunicado precisó que era falso que buscaría cobrar impuestos por depósitos en efectivo realizados en instituciones bancarias.

“Es importante aclarar que todos aquellos depósitos que se realizan para gastos de padres a hijos o viceversa, pagos por ventas de catálogo (cosméticos, utensilios de cocina y del hogar, aceites esenciales, entre otros) tandas o préstamos personales no se les vigilará, ni cobrará algún tipo de impuesto”, puntualizó el SAT.

En este sentido, no solo las nenis, sino las personas que organizan tandas o aquellos familiares que se depositan dinero (principalmente como préstamo) pueden estar tranquilos, pues el fisco mexicano no va tras ellos ni mucho menos los multará por sus actividades.

