Batalla de Puebla: ¿Se paga doble por trabajar el jueves 5 de mayo?

Los días feriados para muchos significan descanso, pero hay que recordar que los oficiales están establecidos por la Ley Federal de Trabajo y son obligatorios. Por lo que en caso de trabajar se te debe de pagar extra, pero ¿el 5 de mayo es día oficial de asueto?

Se acuerdo, al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, el 5 de mayo no es un día oficial de asueto. Por lo que deberás de presentarte a trabajar el día de mañana, a menos que se tenga un acuerdo previo con tu empleador. Así que tampoco podrás exigir una compensación extraordinaria por laborar ese día.

Recordemos que el 5 de mayo se conmemora un aniversario más de la Batalla de Puebla, la cual tuvo lugar en el año de 1862. Donde el Ejército Mexicano derrotó al francés tras iniciar su invasión en territorio nacional.

¿Cómo aplica el 5 de mayo para los estudiantes?

De acuerdo con el calendario oficial de le Secretaría de Educación Pública (SEP), los alumnos de nivel básico tendrán un día asueto, ya que se suspenden las labores para docentes.

Finalmente podríamos decir que es un día festivo pero no de asueto oficial, por lo que el descanso no será para todos. Así que, si tienes la oportunidad de descansar disfruta de lo contrario, no te preocupes, el año está casi a la mitad y aún habrá más fechas para gozar.

