Necesario, código postal: Prodecon sobre los CFDI

A partir del próximo 1 de julio, todos los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que expiden los empleadores van a tener que contar con el código postal del causante, aseguró Angélica Campoamor Roldán, directora general de Orientación y Asesoría al contribuyente por medios remotos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

En entrevista con El Heraldo de México, la funcionaria dijo que el sueldo de los trabajadores está garantizado.

Expuso que, en cuestión de operación del empleador, no se detienen los pagos, pero lo que se sucede es que los campos de llenado del CFDI son obligatorios.

“Si no se llenan los campos, no podemos continuar y no se puede timbrar el comprobante, por eso es importante que se tenga el código postal”, el cual se obtiene en la Constancia de Situación Fiscal que expide el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dijo Campoamor Roldán.