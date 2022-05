Inflación rompería récord; Concamin prevé que llegue al 12%

La Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) advirtió que la inflación puede llegar hasta 12 por ciento al cierre de año, si no se aplica el plan para amortiguar la inflación que va a encabezar el presidente Andrés Manuel López Obrador este miércoles.

“Yo estoy pensando que hoy en día traemos una inflación de 7.5, si no hacemos nada puede que se vaya al 11 al 12. Con esto puede que se vaya al 9.5, que se vaya al 10 el tema”, apuntó en una entrevista con medios previo al inicio del Encuentro de Industriales 2022 organizado por Concamin.

Actualmente la inflación se ha colocado el 7.72 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la más alta en 21 años, según el histórico del instituto autónomo.

Reiteró que la problemática creciente de la inflación va a ser un tema, que va a generar afectaciones en todo el mundo.

“Como es mundial, mientras la guerra no pare, mientras siga la escasez, mientras no abran los puertos en Shanghai, China, todo este tipo de cosas, no podemos controlar esto, es un tema externo”, anotó.

El presidente de los industriales reiteró que este plan para amortiguar la inflación que incluye 24 productos de la canasta básica va a tener repercusiones en el futuro.

Este miércoles el presidente López Obrador presentará su plan de emergencia para amortiguar los efectos inflacionarios (Foto: Especial)

“Es un proyecto de seis meses, de mesas de trabajo, es un proyecto a largo plazo, pero estaremos trabajando juntos, de nuestra parte vamos a tener la mejor disposición”, anotó el ejecutivo.

Este miércoles el presidente López Obrador presentará su plan de emergencia para amortiguar los efectos inflacionarios en la economía.

Abugaber apuntó que este plan es un consenso que se ha trabajado, al considerar que han hablado con Kimberly Clark, por ejemplo, y se juntaron con otros fabricantes.

“Eso es decir que es una cuestión de decisión consensuada con todos nosotros. Creo que no podemos dejar de estar convocando a las cámaras, a las confederaciones, que son los que organizamos todo para que las cosas funcionen”, dijo.

El ejecutivo apuntó que de parte de la Confederación está toda la disposición para que la población de México reciba una canasta básica al mejor precio.

