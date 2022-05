¿Puedo quedarme sin quincena si no renuevo mi Constancia de Situación Fiscal?

Muchos empleadores empezaron a solicitar a sus trabajadores la Constancia de Situación Fiscal actualizada. Si estás en esta situación y aún no entregas este documento, te recomendamos que cumplas con este requisito a la brevedad.

Si no lo haces en tiempo y forma, tu próxima quincena podría estar en peligro. El Sistema de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que, a partir de mayo de este año, se requiere actualizar el código postal de tu domicilio fiscal.

Por ese motivo, muchas empresas empezaron a solicitar a sus colaboradores su Constancia de Situación Fiscal.

¿Qué es la Constancia de Situación Fiscal?

La Constancia de Situación Fiscal es un documento que contiene: el estatus que se tiene ante el SAT. Ahí se encuentran datos como identificación del contribuyente (RFC, CURP, nombre), ubicación, actividades económicas, regímenes y obligaciones. Se trata de un instrumento para verificar conceptos básicos de las personas físicas y morales.

¿Mi sueldo puede ser retenido sino entrego la Constancia de Situación Fiscal?

Cuando la empresa hace el pago de nómina hace una acción que se denomina “timbrar”. Es decir que produce un “certificado fiscal digital” en tu recibo de pago avalado por el SAT. Así que si no renuevas tu Constancia de Situación Fiscal, tu empleador no podrá hacer este proceso y por tanto no podrá hacerte el pago correspondiente.

¿Cómo obtener la Constancia de Situación Fiscal del SAT?

La Constancia de Situación Fiscal se puede obtener por medio del portal del SAT, por lo que necesitarás tener a la mano tu firma electrónica (e.firma) o contraseña vigente. Dentro de la página debes seguir estos pasos:

Selecciona en el menú superior la opción “Ejecutar en línea”. Luego elige el medio de autenticación. Para este paso deberás tener a la mano tu RFC, contraseña de ingreso al portal del SAT y e.firma. Posteriormente, registra los datos de autenticación. A continuación da clic en el botón “Generar Constancia”. Finalmente, descarga el documento en formato PDF.

Sigue leyendo:

Constancia de Situación Fiscal sólo se podrá realizar a través del Portal del SAT