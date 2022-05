Contrabando de combustibles disminuye hasta 32%

En el primer trimestre del año, el contrabando de combustibles bajó 32 por ciento anual, gracias a los estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas y diésel, y al apoyo adicional, así lo indicó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El delito, en el periodo, pasó de 24.9 millones de barriles a 16.9 millones.

“El IEPS por litro de gasolinas y diésel se han mantenido en cero, inclusive en este mismo mes (marzo) se implementó un estímulo complementario, lo que disminuye los incentivos para la evasión por contrabando técnico”, indicó el organismo fiscalizador, a través del Informe Tributario de Gestión del primer trimestre de 2022.

El contrabando técnico consiste en hacer pasar por algún tipo de aceite el combustible, principalmente el diésel, para no pagar el IEPS, pero en estos momentos que no se está cobrando no hay necesidad de caer en el ilícito.

Mario Di Costanzo, especialista en economía, indicó que esta medida es totalmente coyuntural, por lo que en cuanto desaparezcan los estímulos podría repuntar el contrabando.