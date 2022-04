Menos empleo y recaudación: las consecuencias de no llegar al 3.4% en crecimiento económico

Mario Di Constanzo, consultor financiero, comentó que llama la atención el crecimiento de 3.4 por ciento que estima la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para este año, cuando otros agentes económicos como el Banco de México tan solo de 1.8 por ciento.

"La Secretaría de Hacienda está siendo muy optimista y esto tiene implicaciones, el que no se alcance el crecimiento económico, tiene dos implicaciones muy importantes: va a haber menos empleo porque la economía no crecerá lo suficiente, y los ingresos públicos, tributarios al no crecer, el gobierno no recaudará tanto como había pensado", detalló.