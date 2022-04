Tu tarjeta de crédito BanCoppel te costará lo mismo lo que resta del año

No te preocupes si tienes una tarjeta de crédito BanCoppel, pues aunque todo está subiendo, el banco no te aumentará el costo por usarla en todo lo que resta de este año.

De ahí que, hasta el cierre del 2022 el Costo Anual Total (CAT), que incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes al crédito y que en este caso es el de la tarjeta, se mantendrá en promedio entre 75 y 80 por ciento que actualmente registra.

Ello, a pesar del aumento en la tasa de interés referencial, que es con la que se financian los bancos, viene realizando el Banco de México (Banxico) y que se espera alcance un nivel de 8.5 por ciento al cierre del año, destacó Carlos López-Moctezuma Jassán, director general de BanCoppel.

Refirió que no hay que olvidar que el público al que van dirigidos es aquel de bajos ingresos, que no tiene ingresos fijos o no tienen como comprobarlos, ya que en la mayoría de los casos este banco es su primer acercamiento al sistema financiero.

En el marco de la presentación del nuevo diseño de sus tarjetas de débito y crédito y de cara a cumplir 15 años en el mercado, dijo que se buscar que los mexicanos disminuyan el uso de efectivo y tengan un mejor control de sus gastos a través de los plásticos.

Destacó que sus plásticos actualmente ya cuentan con la tecnología de contactless, que permite pagar con tan solo acercar la tarjeta a la terminal de venta y que ya se usa en algunas líneas del metro en la Ciudad de México.

De ahí, que con el lanzamiento de su campaña La Tarjeta Que Quiero y el concurso Compra y Gana con BanCoppel , el banco quiere incentivar a sus millones de clientes a utilizar con mayor frecuencia sus tarjetas de débito y crédito en sus compras diarias.

Además de invitar a todas aquellas personas que aún no son clientes del banco, a acudir a alguna de sus más de mil 250 sucursales, con tan solo una identificación oficial vigente a tramitar su tarjeta y a darse de alta como clientes digitales.

Mónica Martínez Ulloa, directora de Mercadotecnia, Gestión de Clientes e Inteligencia de Negocios de BanCoppel, afirmó: “las nuevas tarjetas fueron creadas para ofrecer a nuestros clientes acceso a un mundo de posibilidades ya que con ellas se pueden realizar pagos y compras en millones de comercios físicos y en internet, en México y el extranjero”.

Precisó que estas tarjetas no generan costo por anualidad y a través del App del banco los clientes pueden consultar su saldo, hacer pagos y transferir dinero a otras cuentas en otros bancos.

Carlos López-Moctezuma, también director Corporativo de Servicios Financieros de Grupo Coppel, resaltó que “en el mes de mayo BanCoppel celebra 15 años de trabajar para ser un agente de desarrollo e inclusión en la vida financiera de sus clientes. Desde su origen ha destacado por ofrecer a millones de mexicanos acceso a productos y servicios de crédito, ahorro e inversión de una manera ágil y sencilla”.

BanCoppel atiende a más de 35 millones de clientes en 470 ciudades de la República Mexicana, otorga más de 72 mil préstamos y 40 mil tarjetas de crédito al mes, a través de sus más de mil 250 sucursales y mil 400 cajeros automáticos; siendo hoy la cuarta red del país.

SSB

SIGUE LEYENDO

Concanaco Servytur aún no es convocada a conocer plan para controlar la inflación: Héctor Tejada Shaar

Productores de carne no pueden bajar sus costos para evitar la inflación: Opormex

El control de precios no es el mecanismo para contener la inflación, distorsiona los mercados: Coparmex