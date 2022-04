La generación de energía debe ser económica, limpia y tiene que comprarse al mejor postor: Concamin

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) como representante del sector que consume 60 por ciento de la electricidad del país, externó su preocupación sobre el impacto que tendrá la aprobación de la reforma eléctrica en los términos planteados por el Ejecutivo.

Ante esto, José Abugaber, presidente de la Concamin reiteró su compromiso para llevar a cabo las mejores acciones y alcanzar los objetivos económicos y ambientales.

"Tenemos que trabajar en un línea, no queremos quitar a la CFE que ha sido un ente que nos ha ayudado por años, no ha ayudado a llegar a lugares donde nadie ha llegado, el aprovechamiento para las familias mexicanas que tengan luz", dijo Abugaber.

Al respecto, señaló que Concamin es el 60 por ciento de la industria y de consumo de energía eléctrica y el mundo hoy día lo que el es energía, limpia, barata y que no tenga apagones, para eso está un gran tema como lo es la discusión de la Reforma eléctrica; "no manejar lo que es la generación de energía en un monopolio".

Dijo además, que la CFE tiene la distribución y transmisión, es decir, tienen control absoluto de la energía, sumado a que ellos controlan el Centro Nacional de Control de Energía (Cenase).

Asimismo, reiteró que la generación de energía sea limpia, económica, y que se compre al mejor postor, como la postura que tiene Concamin

En entrevista con Roberto Aguilar para el espacio de Tiempo de Negocios con Darío Celis, el presidente de Concamin señaló que es importante conversar con la presidenta de Parques Industriales, ya que hace falta energía para poder instalar plantas.

"Hay una inestabilidad nacional sobre lo que pasa en México y no va a dar la confianza de inversión hasta que no se resuelva la Reforma Energética; no nos conviene esto", señaló.