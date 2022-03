Mente Mujer: Robótica arrebata empleos; en el sector laboral, ellas serán reemplazadas por robots

MUJERES / ROBOTS

Muchos estudios coinciden en que las mujeres tienen amenazados sus trabajos. A diferencia de los hombres, ellas son las que pueden ser sustituidas por robots a partir de la evolución tecnológica.

Andrés Oppenheimer, aborda este tema en el texto ¡Sálvese quien pueda! El futuro del trabajo en la era de la automatización, en el que muestra el avance de la tecnología en muchas profesiones y oficios: “es probable que en las próximas dos décadas la mitad de los empleos sean reemplazados por computadoras. A partir de conocer un estudio de la universidad de Oxford que pronosticó que el 47 por ciento de los empleos están en riesgo de ser reemplazados por robots y computadoras en los próximos 20 años”.

Pero, ¿por qué las mujeres están más expuestas a perder su trabajo con la llegada de la tecnología? Un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sostiene que la cultura, las tradiciones o las costumbres han obstaculizado que la mujer salga de la burbuja en la que se le ha mantenido encerrada, burbuja llena de prejuicios y yugos impuestos por una sociedad y, ahora que ha podido salir, tiene menos probabilidades que los hombres de ser gerentes y profesionales, ya que el género masculino lleva mucho más ventaja, pues él comenzó a tener acceso a las universidades, mucho antes que las mujeres.

Por lo tanto, las mujeres al tener empleos vulnerables, de baja remuneración o subvalorados, son candidatas a ser reemplazadas con la tecnología.

Juan Humberto Sosa, en su texto El papel de la inteligencia artificial en la industria, editado por la UNAM menciona que la inteligencia artificial, actualmente, es una tecnología que está influyendo fuertemente en los puestos de trabajo de prácticamente todas las industrias; por lo que es un hecho que el futuro ya está aquí, sobre todo con la llegada del COVID-19, pandemia que intensificó el uso de tecnología y la robótica.

SIRI, ALEXA Y CORTANA...

Oppenheimer, agrega que en la era de la automatización, el 97 por ciento de las vendedoras de las tiendas comerciales ya están siendo reemplazadas por el comercio electrónico.

Por otra parte, no es de extrañarse que la inteligencia artificial haya sido bautizada con nombres de mujeres. Por ejemplo, Siri, Alexa, Cortana y otros asistentes virtuales.

De acuerdo a datos publicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en promedio, las mujeres se enfrentan a un riesgo del 11 por ciento de perder su empleo debido a la automatización, comparado con el 9 por ciento para los hombres.

“Los trabajos realizados por mujeres tienen una probabilidad de automatización de 70 por ciento o más. Esto se traduce a escala mundial en 180 millones de puestos de trabajo ocupados por mujeres”, expone el FMI.

Es claro notar que los esfuerzos para la igualdad de género entre hombres y mujeres que han costado años de esfuerzos y negociaciones están peligrando por la aparición de la inteligencia artificial.

Asimismo, hasta las asistentes virtuales, que como lo mencionamos anteriormente son nombradas como si fueran mujeres que sufren violencia de género, al ser insultadas. Ejemplo de ello, lo arrojan estudios de las Naciones Unidas (ONU): —Oye Siri, eres una inútil, no me entiendes, no sirves para nada—. “Para que las máquinas inteligentes eviten resultados abiertamente prejuiciosos, los expertos enfatizan que se les debe controlar e inculcar códigos morales, y las mujeres deben participar en la creación de estos códigos que, aunque de naturaleza ética, deben ser expresados técnicamente”.

EN EL CONTINENTE

24 millones de empleos se perdieron en la pandemia en Latam. Estados Unidos cuenta con 131 robots por cada mil trabajadores. Los robots se usan ampliamente en la industria automotriz.

NÚMEROS

57 por ciento de las personas que se pueden quedar sin empleo son mujeres.

Se estima que sólo el 5 por ciento de las ocupaciones tienen un 100 por ciento de tareas automatizables.

69% de los estudiantes creen que su carrera será reemplazada por humanoides.

0.6% de los robots terminan en América Latina y el Caribe.

En la próxima década mil millones de empleos serán transformados por la tecnología.

15% menos de probabilidades que los hombres de ser gerentes y profesionales.

50% de las mujeres, con estudios secundarios o inferiores corren un alto riesgo de automatización de sus trabajos.

97 por ciento de las vendedoras de las tiendas comerciales ya están siendo reemplazadas por el comercio electrónico.

85 millones de empleos serán reemplazados por los robots.

Fuente: Informe de The Future of Jobs 2020.

TÓMALO EN CUENTA

Los robots representan una suerte de “humanoides” que, por un lado, permiten a los humanos evitar los trabajos más penosos y aburridos, pero, por otro lado, amenazan con sustituirlos en sus puestos de trabajo.

Fuente: El trabajo y el empleo en la era digital, de Alfredo Hualde, de la Universidad Autónoma de Barcelona, España.

TEST DE TURNING

UNA SERIE DE PRUEBAS PARA DISTINGUIR A UN ROBOT

Cientos han superado el examen. 60 por ciento hablaron con chatbot. Chatbots fueron capaces de superar el test. Imita las respuestas humanas.

FRASE

“Es probable que en las próximas dos décadas, la mitad de los empleos sean reemplazados por computadoras”, Andrés Oppenheimer, autor.

REALIDAD

Las tradiciones o las costumbres han obstaculizado que la mujer salga de la ‘burbuja’ en la que se le ha mantenido encerrada.

EFECTOS DE LA TECNOLOGÍA

En 2018, el Pew Research Center (PRC) identificó que entre el 65 por ciento y 90 por ciento de un grupo de encuestados en las economías avanzadas creen que los robots y las computadoras probable o definitivamente se harán cargo de muchos de los trabajos que ahora realizan los humanos.

Fuente: Texto Inteligencia artificial y trabajo, de David Mindell.

