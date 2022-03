Asociación de Bancos de México se repliega ante adelanto de AMLO sobre Política Monetaria

La Asociación de Bancos de México (ABM) se declaró respetuoso de la autonomía de Banco de México (Banxico), luego que de que el Jefe del Ejecutivo adelantara la decisión de Política de Monetaria de un aumento de 50 puntos base, que se daría a conocer a las 13:00 horas de este jueves.

Daniel Becker, presidente de la ABM, se abstuvo de hacer un comentario directo al respecto argumentando que aún no se tenía la decisión oficial de Banxico por lo que se quedaba en el terreno de lo especulativo.

“Referente al tema del aviso de esta mañana como ustedes pudieron constatar que cuando sucedió esto nosotros estábamos inmersos firmando el convenio de inclusión y equidad de género, por lo que yo creo que lo único que podemos decir nosotros al respecto es que nosotros somos muy respetuosos de la autonomía del banco central-

En ese sentido creo que no tenemos más que agregar, más que decir que siempre en la ABM ha estado y ha sido muy vocal en el sentido de la importancia de tener un banco central con el mandato de estabilidad de precios”.

Al ser cuestionado sobre no existe un temor que con la entrada de lleno de Victoria Rodríguez en la Junta de Gobierno de Banxico se retomen algunas iniciativas que vulnere la autonomía del Instituto Central, el líder de los banqueros dijo que no.

Refirió que ha tenido la oportunidad de reunirse en dos ocasiones con Rodríguez Ceja, en las cuales “claramente nos ha explicado y nos ha expresado la autonomía que le ha dado el Presidente (Andrés Manuel López Orador) y el Gobierno Federal, como su apoyo de la Junta de Gobierno, y no vemos ningún riesgo que se pierda ningún tipo de metodología con la entrada en funcione de la nueva gobernadora”.

En este sentido, Raúl Martínez Ostos, vicepresidente de la ABM, refirió que la Gobernadora es una de las cinco decisiones de la Junta de Gobierno y que se ha visto que han dado su visión de manera objetiva y personal.

“Y vimos en el primer anuncio de Banco de México, ya con la nueva gobernadora, una señal clara que legitimiza la autonomía y pluralidad de la Junta, entonces, sin duda, y lo vimos en la respuesta de los mercados que fue muy bien tomada y esperamos que eso así siga porque la autonomía es el canal y la columna vertebral de la razón de ser del Banxico”, subrayó.

Al seguir los cuestionamientos al respecto, Daniel Becker dijo “para no especular porque no nos dejan tener más información de lo que sucedió y una vez que tuviéramos más información pudiéramos ser más claros, pues os parece que este grupo, que este Comité de Dirección es un grupo muy serio, no vamos a comentar cosas de las que no estamos seguros”.

Para reforzar la idea, el presidente Ejecutivo de la ABM, Rodrigo Brand, comentó que “para la asociación la autonomía del Banco de México es un pilar fundamental para la estabilidad económica y eso es lo debemos tener en cuenta, además de que la junta de Gobierno es un grupo colegiado donde se toman decisiones y donde Hacienda participa con voz, pero sin voto”

Enviados a Acapulco, Verónica Reynold y José Manuel Arteaga

SSB

