Carlos Slim pide no resolver conflictos a periodicazos

Los conflictos del país en cuanto a economía y desarrollo no deben de solucionarse a periodicazos, dijo Carlos Slim, presidente de Grupo Carso y empresario cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un diálogo con Carlos Salazar Lomelín, quien hoy deja el cargo de presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), expuso que se debe priorizar la discusión.

“Yo creo que los conflictos hay que ir a discutirlos, sostenerlos en la discusión, pero pues no de periodicazos, no es a base de periodicazos cómo se resuelven los problemas. Si tú tienes un problema en tu casa no lo vas a resolver a periodicazos”, dijo el magnate.