Alerta CNBV a mexicanos sobre empresas que capta dinero sin autorización

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) hizo un llamado a no operar con las empresas Yox Holding, S.A de C.V., Vitas Consulting, S.A.P.I. de C.V., Era Capitalinver S.A.P.I., comercialmente conocida como “Era Capital”, Franquicia Millennium S. de R.L. de C.V. y Consorcio Bainet, S.A. de C.V., con nombre comercial Smart Business Corp, ya que no cuentan con autorización para captar recursos públicos en general.

Subrayó que en México, las actividades y servicios financieros están reservados a sociedades que obtuvieron autorización de la CNBV y reguladas y supervisadas por parte de ésta y otras autoridades financieras.

De ahí que recomienda al público en general que antes de ahorrar o invertir, verificar que la institución financiera cuente con previa autorización, regulación y supervisión de las autoridades financieras.

Precisó que la Comisión contribuye, desde el ámbito de su competencia, a procurar la estabilidad y correcto funcionamiento del sistema financiero del país, así como proteger los intereses del público.

Enfatizó que, quien realice actividades y prestación de servicios financieros – sea directa o indirectamente –, considerados como reservados por las leyes federales financieras, requieren de la autorización, registro o concesión gubernamental, según corresponda, para poder ofrecer, promover o prestar sus servicios.

Reiteró que es ilegal el hecho de ostentarse, promover, ofrecer, o prestar – directa o indirectamente – de cualquier forma, las actividades o servicios financieros reservados previstos en las leyes financieras mexicanas por parte de empresas o entidades que no formen parte del Sistema Financiero en México.

Por lo tanto, subrayó, “al NO contar con autorización, registro o concesión para ello, o NO estar en proceso para su obtención, están impedidas legalmente para realizar actividades reservadas”.

Advirtió que las personas y/o sociedades que vulneren la regulación, se harán acreedoras a las sanciones que las leyes establecen en la materia.

Asimismo, “hace un llamado al público en general, a que NO realice operaciones, actividades o uso de los servicios de las empresas arriba mencionadas, derivado del incumplimiento de las leyes financieras y que requieren expresa autorización de esta Comisión, con independencia de la actividad comercial que legalmente puedan realizar y de la cual esta Autoridad no emite juicio de valor alguno”.

Precisó que la modalidad de Sociedad Anónima S.A.P.I. (Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión de Capital Variable), no otorga la calidad de entidad financiera autorizada o regulada por la CNBV, por lo que dicha modalidad no legitima ofrecer inversiones o servicios financieros.

La CNBV invitó al público en general a consultar el Padrón de Entidades Supervisadas y Autorizadas para Captar, que está a su disposición en la liga https://www.cnbv.gob.mx/Entidades-Autorizadas/Paginas/default.aspx; y a presentar sus quejas o denuncias sobre Entidades No Supervisadas, en el buzón electrónico https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Quejas-y-D

