Cobranza delegada beneficia a todos, asegura AMDEN

Las nuevas regulaciones a los créditos de nómina con cobranza delegada (CDND) se someterán a votación hoy en el pleno de la Cámara de Diputados, con el objetivo de establecer límites claros para todos los involucrados.

De acuerdo con el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina, Gustavo Martín del Campo, los beneficios del nuevo marco normativo se extenderían no solo para los usuarios, sino también para las empresas que otorgan este tipo de soluciones financieras.

La cobranza delegada se entiende como una garantía para la compañía, la cual recibirá el pago del préstamo directo del sueldo a través del empleador del cliente para asegurar la cobertura del monto, lo cual reduce el riesgo y, en consecuencia, se pronostica una disminución en la tasa de interés para el trabajador.

“Uno de los problemas que resuelven los cambios a la ley es que los descuentos del crédito se realizarán en tiempo y forma y así habrá reglas claras en la operación y se le dirá adiós al jineteo del dinero de los trabajadores. Ahora los empleadores deberán realizar el descuento y pago del Crédito de Nómina dentro de los cuatro días hábiles siguientes a los que se ponga a disposición del acreditado el monto proveniente de la Fuente de Pago pactada”, explicó Martín del Campo.

El presidente de la asociación aclaró que el marco regulatorio contemplado no se permite que las fondeadoras embarguen el salario de los empleados, ya que el CDND se da otorga mediante el consentimiento del acreditado, lo que significa que solo los empleadores podrán operarlos y no se incluye a otros agentes, como podrían ser los sindicatos para evitar intermediarios no acreditados.

“La Condusef será la autoridad competente de evitar cláusulas abusivas y contratos leoninos. Ahora estos tendrán que estar fundados en las leyes como la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, entre otras”, añadió.

El directivo aseveró que, al haber más competencia, se dará acceso a más y mejores créditos, con la certeza de un proceso transparente y regulado, por lo que ganan los trabajadores, quienes podrán integrase formalmente al sistema financiero. Adicionalmente, se benefician los empleadores al ofrecer una nueva prestación ordenada y formal.

SSB

SIGUE LEYENDO

ADO y IAMSA: Las empresas que conectarán al AIFA con las centrales de autobuses de la CDMX

Reto de Ahorro: Olvídate de las deudas y junta 22 mil pesos en 14 semanas