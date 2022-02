Autos usados bajan la polución, señala estudio

La importación de vehículos usados de Estados Unidos a México puede beneficiar al país en la eliminación de emisiones contaminantes, de acuerdo con un documento de investigación del Banco de México (Banxico).

En el estudio Trade Liberalization, Consumption Shifting and Pollution: Evidence from Mexico's Used Vehicle Imports, se refiere que utilizando una base de datos del registro de vehículos en México y de importaciones después de la firma de Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), con resultados empíricos se demuestra que, de 2000 a 2012, se redujeron las emisiones promedio de los vehículos registrados en el país 15 por ciento, dependiendo de los contaminantes.

Esto, por las estrictas regulaciones ambientales de Estados Unidos, ya que hay incentivos para exportar autos usados a México, lo cual afecta de manera positiva las emisiones de contaminación del aire por la movilidad vehicular en el país.

De esa manera el estudio relata los efectos del comercio de autos usados en países con distintas regulaciones ambientales.

