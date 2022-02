Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Cuánto dinero cobrarán jubilados y pensionados en MARZO?

El mes de MARZO está a punto de llegar y con él el pago a pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por lo que en esta ocasión te diremos cuándo y cuánto dinero es que tienes que cobrar durante este periodo, además, también te proporcionaremos información adicional referente a las pensiones que te puede resultar de utilidad.

Para empezar, debes saber que estas instituciones de protección social tienen programado realizar la entrega del pago correspondiente a MARZO en fechas diferentes pues en el caso de los afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), estarán recibiendo su depósito a partir de los primeros minutos del lunes 28 de febrero, mientras que los jubilados y pensionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), estarán recibiendo su dinero a partir del martes 1 de marzo.

¿Cuánto dinero cobraran en MARZO los jubilados y pensionados?

Para el periodo que comprende el mes de MARZO, tanto el IMSS como el ISSSTE dieron a conocer que no tienen programado realizar el pago de alguna prestación adicional, por lo que los jubilados y pensionados únicamente verán reflejado en sus cuentas el depósito correspondiente al tercer mes del año, el cual variará dependiendo el caso y situación de cada persona afiliada.

Cabe señalar que, otra duda que ha surgido entre los pensionados de ambas instituciones es saber si se adelantarán pagos por la veda electoral que se impondrá por las próximos ejercicios democráticos que se celebrarán en el país, sin embargo, las pensiones del IMSS y del ISSSTE no sufrirán ninguna modificación debido a que no se puede suspender la entrega de esta prestación de los trabajadores por lo que continuarán realizando el cobro de su dinero de manera normal y conforme a lo que se indica en el calendario de pagos.

No te arriesgues al cobrar tu dinero

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), emitieron una serie de recomendaciones para que los jubilados realicen el cobro de su dinero de la manera más segura posible y entre estas sugerencias destacan acudir acompañado a realizar el cobro por una persona de confianza, no obstante, también recomiendan respetar todos los lineamientos sanitarios vigentes para evitar nuevos contagios de Covid-19 entre las personas.

Otra de las recomendaciones en las que se hace énfasis es acudir a realizar el cobro en los días posteriores a la realización del depósito debido a que se busca evitar las aglomeraciones en los centros bancarios donde los pensionados realizan el cobro de su dinero.

Para finalizar, se recuerda a los afiliados a las instituciones antes mencionadas que el cobro de las pensiones también se puede realizar en diferentes tiendas de autoservicio y que se pueden realizar compras directamente con la tarjeta en los establecimientos autorizados.

¿Tienes dudas sobre tu pensión?

En caso de tener dudas sobre el funcionamiento del programa, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), puso a disposición el 800 623 2323, donde se deberá elegir la opción 3 donde personal de Instituto atenderá todas las dudas de los pensionados.

En el caso del el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se puso a disposición el número 55 5062 0555 o las direcciones electrónicas atención@pensiónissste.gob.mx y atencioncomercial@pensionissste.gob.mx.

